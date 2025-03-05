"Terörsüz Türkiye" sürecinde kırmızı çizgiler belirlendi!

İmralı Adası'nda tutuklu bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yaptı. Terörist başı Öcalan'ın çağrısı sonrası Türkiye, gerek içeriden gerekse bazı ülkeler ve istihbarat birimlerinden gelecek provokasyonları bertaraf ederek yoluna devam edecek. Türkiye, tavrını net olarak ortaya koyarak bu tür provokasyonların taban bulmasının da önüne geçecek. Bu kapsamda sağlıklı bir süreç yönetimi için kırmızı çizgi ve kriterler belirlendi.

İşte kırmızı çizgiler: