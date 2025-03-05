"Terörsüz Türkiye" sürecinde kırmızı çizgiler belirlendi!
İmralı’da bulunan terörist başı Öcalan’ın terör örgütüne yaptığı 'silahları bırak, kendini lağvet' çağrısına karşı devlet ve iktidar 'Terörsüz Türkiye’nin yol haritasını' netleştirdi. 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin kriter ve kırmızı çizgiler “taviz de yok, pazarlık da” başlığı altında toplandı.
İmralı Adası'nda tutuklu bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yaptı. Terörist başı Öcalan'ın çağrısı sonrası Türkiye, gerek içeriden gerekse bazı ülkeler ve istihbarat birimlerinden gelecek provokasyonları bertaraf ederek yoluna devam edecek. Türkiye, tavrını net olarak ortaya koyarak bu tür provokasyonların taban bulmasının da önüne geçecek. Bu kapsamda sağlıklı bir süreç yönetimi için kırmızı çizgi ve kriterler belirlendi.
İşte kırmızı çizgiler:
SÜREÇ ŞEFFAF OLACAK
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Kamuoyunda yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için şeffaf bir süreç izleyecek. Kimse "Kapalı kapılar ardında ...oluyor" diyemeyecek.
SİLAH BIRAKILMADAN ADIM ATILMAYACAK
Silah bırakıp fesih gerçekleşmeden ve somut olarak bu sahada görülmeden hiçbir adım atılmayacak.
SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI SURİYE'Yİ DE KAPSIYOR
Teröristbaşının yaptığı silah bırakma çağrısı Suriye kanadını da kapsıyor. Terör örgütünün Suriye kanadı da dahil tüm unsurlarının feshinin dışında bir yaklaşıma verilmeyecek. Terör örgütünün Suriye kanadının da silah bırakması gerektiğinin altı çizilecek.
ÖCALAN'A HERHANGİ BİR AF YOK
Bazı muhalefet partilerinin iddia ettiği gibi Öcalan'a herhangi bir af öngörülmediği anlatılacak. Ancak silahlar bırakılıp terör örgütü kendini feshettikten sonra bazı yasal düzenlemeler tartışılabilecek.
PAZARLIK TAVİZ YOK
Kamuoyuna, "Pazarlık, taviz yok. Terör örgütüyle devletin nitelikleri konusunda bir pazarlık yoktur. Esas olan sorunların siyaset yoluyla çözülmesidir. Anayasa, bayrak, vatanla ilgili çalışma olmayacaktır. Silahlar bırakıldıktan sonra demokratik standartların yükseltilmesi konusunda adımlar atılacaktır" mesajı verilecek.
ŞEHİT VE GAZİLER
Süreçte en büyük özen şehit aileleri ve gazilere gösterilecek. Onların provoke edilmesine izin verilmeyecek. Şehit ailelerine ve gazilere "Yaptığınız fedakarlıkların farkındayız. Sizleri rahatsız edecek, incitecek bir adım atmayacağız" denilecek.
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