25 yıldır süren mücadele sonuç verdi! Türkiye’nin terörsüz geleceği yaklaşıyor | Gazeteci Bülent Erandaç A Haber’de: Tarihi bir başarı elde ediliyor!

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"PKK %90'INI SURİYE'YE GÖTÜRDÜ"

Erandaç, PKK'nın büyük bir kısmının Suriye'ye kaçtığını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu durumu büyük ölçüde kontrol altına aldığını söyledi. "PKK'nın %90'ı Suriye'ye gitmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu terör örgütünü kökünden kurutmuş durumda. Bugün, Türkiye'nin gücüyle PKK'nın bu kadar büyük bir darbe alması, çok önemli bir zaferdir" dedi.

"BAŞKANIMIZIN 21 YILDA SAĞLADIĞI SİYASİ VE EKONOMİK İSTİKRAR"

Erandaç, Başkan Erdoğan'ın son 21 yılda sağladığı siyasi ve ekonomik istikrarın Türkiye'nin bu noktaya gelmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı. "Eğer Cumhurbaşkanımız, ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamamış olsaydı, bugün hala PKK ile uğraşıyor olacaktık. Ancak bu süreç, Türkiye'nin gücünü pekiştirdiği ve iç cephedeki oyunları engellediği bir dönüm noktası oldu" dedi.

"BÜTÜN GÜÇLÜ DEVLETLER TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNDEN KORKTU"

Erandaç, Türkiye'nin bu yükselişinin, dünya çapında güçlü devletlerin korkusunu artırdığına dikkat çekerek, "Bütün emperyalist devletler Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemedi. Çünkü Türkiye ayağa kalkarsa, Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'daki liderliğini pekiştirecek ve Avrasya'nın lideri olacaktır. 25 yıldır bu sebepten dolayı Türkiye'yi engellemeye çalıştılar. Ama bugün o viraj aşıldı" dedi.

"PKK'YI BİTİREBİLİRİZ AMA YENİ ÖRGÜTLER ÇIKABİLİR"

Erandaç, PKK'nın sona erdirilmesinin, terörün tamamen yok olduğu anlamına gelmediğini belirterek, "Yeni örgütler çıkabilir, isim değiştirip başka kılıklarla bu bölgede hareket etmeye çalışabilirler. Ancak Türkiye, bölgedeki tüm terör tehditlerine karşı hazır ve her zaman en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edecektir" dedi.

SONUÇ: TÜRKİYE İÇİN TARİHİ BİR GÜN

Bülent Erandaç, bu gelişmenin Türkiye için tarihi bir anı işaret ettiğini belirterek, "Bugün sadece PKK değil, aynı zamanda bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı Türkiye'nin kazandığı büyük bir zaferdir. Hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan Türkiye'nin yeni yüzyıldaki yürüyüşünün önemli bir adımıdır" şeklinde konuştu.