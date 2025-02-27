25 yıldır süren mücadele sonuç verdi! Türkiye’nin terörsüz geleceği yaklaşıyor | Gazeteci Bülent Erandaç A Haber'de: Tarihi bir başarı elde ediliyor!
A Haber canlı yayınında, Hikmet Öztürk moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, gazeteci Bülent Erandaç, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını ve Türkiye’nin terörle mücadelesindeki tarihi adımları değerlendirdi. Erandaç, Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin liderliğinde atılan adımların, 25 yıllık bir mücadelenin sonunda Türkiye’yi terörsüz bir geleceğe taşıyacağını ve jeopolitik olarak bölgedeki liderliğini pekiştireceğini vurguladı.
A Haber canlı yayınında, moderatör Hikmet Öztürk'ün soruları eşliğinde gazeteci Bülent Erandaç, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını ve Türkiye'nin terörle mücadelesindeki önemli gelişmeleri değerlendirdi. Erandaç, Türkiye'nin son 25 yılda attığı adımların ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin liderliğinde gerçekleştirilen "terörsüz Türkiye" hedefinin büyük bir zafer olduğunu belirtti.
BÜLENT ERANDAÇ'TAN TARİHİ BİR DEĞERLENDİRME:
"Bugün, 27 Şubat 2025, Türkiye için tarihi bir dönüm noktası" diyen Erandaç, Öcalan'ın yaptığı çağrının sadece PKK'nın sonu anlamına gelmediğini, aynı zamanda Türkiye'nin 25 yıllık terörle mücadelesinin zirveye ulaştığını vurguladı. 16 Şubat 1999'da Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin ardından geçen süre zarfında PKK'ya karşı atılan adımların ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.
"TÜRKİYE TARİHİNDE BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE EDİLDİ"
Erandaç, "Bugün, PKK'yı sadece Amerika değil, Avrupa, Rusya, İsrail, İran gibi büyük güçlere karşı mücadele ederek bitiren Türkiye, jeopolitik anlamda da tarihinin en büyük zaferlerinden birini kazandı. Bu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde elde edilen çok önemli bir başarıdır" dedi.
"100 YIL ÖNCEKİ PRANGA KIRILIYOR"
Erandaç, 100 yıl önce İngilizlerin Kürtleri bölerek Orta Doğu'yu şekillendirmeye çalıştığını hatırlatarak, "Bir asır önce, Musul ve Kerkük'ü koparıp Türkiye'yi petrolden uzak tutmaya çalıştılar. Ama bugün, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli'nin müthiş liderliğiyle bu prangalar kırılıyor. Türkiye, Orta Doğu'nun, Balkanlar'ın ve Kafkasya'nın lideri olmak üzere yola çıkıyor" dedi.
"PKK SADECE PKK DEĞİL, DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DE KUCAKLAYAN BİR YAPIYDI"
Erandaç, PKK'nın sadece bir terör örgütü olmadığını, aynı zamanda dünya çapında başka terör örgütlerine de destek veren bir yapı olduğunu belirtti. "PKK, Sovyetler Birliği, Fransa, Almanya, Amerika gibi ülkelerle uzun yıllar işbirliği yaptı. Bu örgüt sadece Kürt halkına zarar vermekle kalmadı, aynı zamanda Türk milletini hedef aldı. Şimdi, terörün sonu gelmiş olsa da, bu bölgede başka örgütler çıkar mı, evet, çıkarabilirler. Ama Türkiye hazır" dedi.
"YENİ DÜNYA DÜZENİ KURULUYOR"
Erandaç, yeni dünya düzeninin kurulmakta olduğunu ve bu süreçte Türkiye'nin kritik bir rol oynadığını belirtti. "Amerika, DEAŞ'ı kuran CIA'dir. Yani, bölgedeki terör örgütlerini dış güçler hep kullanmıştır. Ancak Türkiye, Suriye'deki gelişmeleri takip ederek, bölgedeki terörizmi büyük ölçüde bitirmiştir. Amerika şu an orada 80 bin askerini tutuyor. Ancak biz, o askerleri de yakında oradan temizleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"PKK %90'INI SURİYE'YE GÖTÜRDÜ"
Erandaç, PKK'nın büyük bir kısmının Suriye'ye kaçtığını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu durumu büyük ölçüde kontrol altına aldığını söyledi. "PKK'nın %90'ı Suriye'ye gitmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu terör örgütünü kökünden kurutmuş durumda. Bugün, Türkiye'nin gücüyle PKK'nın bu kadar büyük bir darbe alması, çok önemli bir zaferdir" dedi.
"BAŞKANIMIZIN 21 YILDA SAĞLADIĞI SİYASİ VE EKONOMİK İSTİKRAR"
Erandaç, Başkan Erdoğan'ın son 21 yılda sağladığı siyasi ve ekonomik istikrarın Türkiye'nin bu noktaya gelmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı. "Eğer Cumhurbaşkanımız, ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamamış olsaydı, bugün hala PKK ile uğraşıyor olacaktık. Ancak bu süreç, Türkiye'nin gücünü pekiştirdiği ve iç cephedeki oyunları engellediği bir dönüm noktası oldu" dedi.
"BÜTÜN GÜÇLÜ DEVLETLER TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNDEN KORKTU"
Erandaç, Türkiye'nin bu yükselişinin, dünya çapında güçlü devletlerin korkusunu artırdığına dikkat çekerek, "Bütün emperyalist devletler Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemedi. Çünkü Türkiye ayağa kalkarsa, Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'daki liderliğini pekiştirecek ve Avrasya'nın lideri olacaktır. 25 yıldır bu sebepten dolayı Türkiye'yi engellemeye çalıştılar. Ama bugün o viraj aşıldı" dedi.
"PKK'YI BİTİREBİLİRİZ AMA YENİ ÖRGÜTLER ÇIKABİLİR"
Erandaç, PKK'nın sona erdirilmesinin, terörün tamamen yok olduğu anlamına gelmediğini belirterek, "Yeni örgütler çıkabilir, isim değiştirip başka kılıklarla bu bölgede hareket etmeye çalışabilirler. Ancak Türkiye, bölgedeki tüm terör tehditlerine karşı hazır ve her zaman en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edecektir" dedi.
SONUÇ: TÜRKİYE İÇİN TARİHİ BİR GÜN
Bülent Erandaç, bu gelişmenin Türkiye için tarihi bir anı işaret ettiğini belirterek, "Bugün sadece PKK değil, aynı zamanda bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı Türkiye'nin kazandığı büyük bir zaferdir. Hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan Türkiye'nin yeni yüzyıldaki yürüyüşünün önemli bir adımıdır" şeklinde konuştu.
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