AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Terörsüz Türkiye" vurgusu: Süreci yakından takip ediyoruz | AB'ye net mesaj: Çözüm Türkiye'de!

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik | Fotoğraf: AA

"AB'NİN TEK ÇÖZÜMÜ TÜRKİYE"

Avrupalılar güvenlik konusunda hemen Türkiye'yi hatırlıyor ama gelin refahı paylaşalım, gelin demokratik değerleri paylaşalım dediğimizde Türkiye'ye yer vermiyorlardı. Umarım bu sefer savunma meseleleri anlamında Türkiye'yi muhatap almazlar. Her konuda Türkiye ile net iletişim içine girerler. AB'nin Türkiye ile iş birliği yapmasından başka çözüm yolu yoktur. Eğer Türkiye ile doğru ilişki kurarlarsa bu krizde önemli aşamayı geçmiş olurlar.

CHP'nin bu konu ile ilgili ilk açıklaması dahil genel olarak bir dikkat titizlik görüyoruz. Tabii ki temkinli olunacaktır, sonraki aşamalara dönük bir takım yaklaşımlar ortaya konulacaktır. Terörsüz Türkiye hedefini karşısına alan bir tutuma kimse girmemelidir. Bir kısmı maalesef devlete, hükümete dönüp bunun karşısında ne verdiniz diyor; söyledik bu bir al ver süreci değil. Birileri de devlete bir takım şartlar dayatmaya kalkıyor. Bu iki yaklaşım da doğru değil. Hangi prensiplerle bu meseleye baktığımızı açıkladık. CHP'den daha sonra başka söylemler gelmeye başladı. Çok ileri giden önerileri vardı geçmişte ama şimdi yüksek yargıçlar bu konuyu çalışıyor şeklindeki bilgiler doğru değil. 1 ay içinde bir şey görüyorum, dikkatli konuşmaya çalışıyordu ama TSK kademesinde komutanlarımızın adını vererek hedef aldığında bu bilgiye nasıl ulaştığı sorusuna "ben duydum" diyor. Böyle bir açıklama olmaz. Geçmişte orduda yer almış ve şimdi CHP'de görev yapan birilerinin sayın Özel'e dedikodu aktardığını onun da bunu bilgi sandığını ortaya çıkarıyor bu. Dış politikada da şöyle şöyle yapıyorsunuz diyorlar, nereden biliyorsunuz dediğimizde "duyduk" deniyor. Bu büyük meseleler, Türkiye'nin terörden kurtulması, belli reformlar herkesin meselesidir. Buna katkı sağlamak, ortak aklı geliştirmek çok kıymetlidir. Buna her zaman ihtiyaç duyulur. İyi bir analiz, iyi bir dikkat çekme olduğunda buna kulağımızı kabartıyoruz. Örneğin bütçe görüşmelerinde muhalefet partilerinden arkadaşlarımızın görüşlerini not aldık. Bunlar dedikodu, bununla siyaset yapılmaz. Bunlar hassas ve dikkatli olunması gereken yaklaşımlardır.

Sayın cumhurbaşkanımız güvenilir bir arabulucu, krizlerde güvenilir çözümler bulmuştur. sayın Özel' diplomasi anlamında hiçbir masaya Türkiye adına oturmamıştır. Cumhurbaşkanımız sahip olduğu diplomasi tecrübesi ile hangi cümleyi ne zaman söyleyeceğini biliyor. Bu sizin işiniz değil. Sizin muhatap olduğunuz CHP'deki krizlerle ilgili, CHP'nin yönetimi ile ilgili konu. Hiç kimsenin cesaret edemediği dönemlerde dünya 5'ten büyüktür dediğinde biz oradaydık. Dünya da şimdi bu söyleme alıştı.