AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Terörsüz Türkiye" vurgusu: Süreci yakından takip ediyoruz | AB'ye net mesaj: Çözüm Türkiye'de!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Ramazan ayıyla beraber daha çok barışa ve huzuru temenni ediyoruz. Gazze'den yansıyan iftara hazırlık görüntüleri bile inandığı değerlere bağlı olan halkın bütün dünyaya nasıl insanlık dersi verdiğini gösterdi. O enkazın ortasında bile Ramazan'ı aksatmıyor, iftarda ellerinde ne varsa onunla hazırlık gerçekleştiriyorlar.

BU MYK'da Ramazan ayında yapılacak etkinliklerle ilgili birer sunum yapıldı. Ülkemizin her bölgesinde, her semtinde her evinde vatandaşımızla birlikte olmak için bir eylem planı hazırlandı. Genel Başkanı'mızın onayına sunuluyor. Partimiz Ramazan'ın her safhasında vatandaşla beraber olmak için bu çalışmaları yapacak.