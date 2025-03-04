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İbrahim Kaboğlu ve yönetiminin değişim talepli davasında ara karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 04.03.2025 20:47 Güncelleme: 04.03.2025 20:47
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İbrahim Kaboğlu ve yönetiminin değişim talepli davasında ara karar

Teröristleri gazeteci gibi gösteren İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetiminin değişmesine yönelik talepli davanın ilk duruşması yapıldı. Davalı avukatlar mahkemeye yaptıkları savunmada 'ön inceleme duruşmasının ertelenmesini' talep etti. İstanbul 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülen davada ara karar açıklandı ve dava 21 Mart tarihine ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetimi hakkında "PKK'ya üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler 7 Ocak'ta verdikleri ifadelerinin ardından "Terör propagandası yapmak ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve yönetimindeki 10 kişi hakkında görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine yönelik talepli dava açıldı.

Duruşma 21 Mart tarihine ertelendi. (AA) Duruşma 21 Mart tarihine ertelendi. (AA)

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davada bugün ilk duruşma yapıldı. Duruşmaya İbrahim Kaboğlu, yönetimdeki kurul üyeleri ve avukatlar katıldı. Davalı avukatlar mahkemeye yaptıkları savunmada olayın esas aşamasına gelinmediğini belirterek dava şartının gerçekleşmemesi gerekçesiyle ön inceleme duruşmasının ertelenmesini talep etti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme tarafından açıklanan ara kararda İstanbul Barosu yönetim kurulunun görevden alınması isteminin yerinde olup olmadığının tespitine hükmetti. Davanın mahiyeti gereği tarafları sulhe teşvik etmeyen mahkeme, tutuklu yönetim kurulu üyesi Fırat Epözdemir'in gelecek celse SEGBİS ile bağlantı kurulmasına karar verdi.

İbrahim Kaboğlu ve yönetimde bulunan kişiler hakkında 3 yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. (İHA)İbrahim Kaboğlu ve yönetimde bulunan kişiler hakkında 3 yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. (İHA)

DAVA 21 MART'A ERTELENDİ

Türkiye Barolar Birliği'nin feri müdahillik talebini kabul eden mahkeme, diğer talepte bulunan tarafların istemlerini reddederek, duruşmayı 21 Mart 2025 tarihine erteledi.

12'ŞER YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Açılan soruşturma kapsamından İbrahim Kaboğlu ve yönetimde bulunan 10 kişi hakkında "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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İbrahim Kaboğlu ve yönetiminin değişim talepli davasında ara karar İbrahim Kaboğlu ve yönetiminin değişim talepli davasında ara karar İbrahim Kaboğlu ve yönetiminin değişim talepli davasında ara karar
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