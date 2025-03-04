İbrahim Kaboğlu ve yönetiminin değişim talepli davasında ara karar

Duruşma 21 Mart tarihine ertelendi. (AA)

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davada bugün ilk duruşma yapıldı. Duruşmaya İbrahim Kaboğlu, yönetimdeki kurul üyeleri ve avukatlar katıldı. Davalı avukatlar mahkemeye yaptıkları savunmada olayın esas aşamasına gelinmediğini belirterek dava şartının gerçekleşmemesi gerekçesiyle ön inceleme duruşmasının ertelenmesini talep etti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme tarafından açıklanan ara kararda İstanbul Barosu yönetim kurulunun görevden alınması isteminin yerinde olup olmadığının tespitine hükmetti. Davanın mahiyeti gereği tarafları sulhe teşvik etmeyen mahkeme, tutuklu yönetim kurulu üyesi Fırat Epözdemir'in gelecek celse SEGBİS ile bağlantı kurulmasına karar verdi.