Şehit aileleri ve gazilerle ilk iftar! Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider

"BUGÜN HER ALANDA GÜÇLÜ, KUDRETLİ, MÜESSİR VE KOLU UZUN BİR TÜRKİYE VAR"

Ülke ve millet olarak askeriyle, polisiyle, bekçisiyle, jandarmasıyla, güvenlik korucusuyla, istihbarat mensuplarıyla Türkiye'nin güvenliği için gece gündüz fedakarca çalışanlara çok şey borçlu olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Esasen biz her bir ferdiyle ülkesinin, milletinin ve onu temsil edenlerin güvenliği için gerektiğinde canını ortaya koyacağını ispatlamış bir milletiz. Çanakkale'den Milli Mücadele'ye bunun sayısız örneği mevcuttur. Son örneğini de 15 Temmuz'da hep birlikte yaşadık. Kıyam ve cihat, milletimizin genlerine işlemiş hasletlerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık eski Türkiye'nin olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Barış ve huzur içinde yaşamayı ne kadar seviyorsak, mukaddesatımız bildiğimiz değerlerimize, ezanımızla sembolleşen inancımıza, bayrağımızla sembolleşen vatanımıza, tarihimizin en değerli mirası devletimize, hele hele vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik en küçük bir saldırıya veya tacize de o derece tavizsiziz.

Elbette meselelerimizin çözümünde önceliği görüşmeye, konuşmaya ve uzlaşmaya veririz, veriyoruz. Bundan sonra da nefret dili, kavga ve gerilim yerine karşılıklı saygıyı, hoşgörüyü ve diyaloğu gözetmeye devam edeceğiz fakat uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz. Geçmişte darbecilerden FETÖ'ye ve diğer terör örgütlerine kadar emperyalistlerin ülkemiz içindeki maşalarından gelen saldırılarda gereken refleksleri gösterememiş olabiliriz ama artık böyle bir Türkiye yok. Tam tersine bugün her alanda güçlü, kudretli, müessir ve kolu uzun bir Türkiye var."

(Foto: AA)



"KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİRİN 15 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTIĞI BİR TÜRKİYE VAR"

Artık sadece vatandaşlarının değil, dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umudu haline dönüşmüş, yıldızı parlayan bir Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Artık kişi başına milli gelirin 15 bin doların üzerine çıktığı bir Türkiye var. Oyuna gelen değil, bölgesinde ve ötesinde oyun kuran, kendisine yönelik sinsi ve kirli oyunları bozan çok farklı bir Türkiye var. Kendi tüfeğini dahi yapamayan bir ülkeden bugün insansız hava araçlarıyla, uçağıyla, tankıyla, topuyla, füzesiyle, gemisiyle, helikopteriyle kendi göbeğini kendisi kesen bağımsız bir Türkiye'ye ulaştık." diye konuştu.

(Foto: AA)

Güvenliğimiz için gece gündüz fedakar çalışan kardeşlerimize çok şey borçluyuz. Esasen biz her bir ferdiyle ülkesini muhafaza edip, koruyanların hiç çekinmeden kendini feda edeceğini kanıtlamış bir milletiz. Barış ve huzur içinde yaşamayı ne kadar seviyorsak, bayrağımızla sembolleşen vatanımıza, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine karşı en düşük saldırıya o derece tavizsiziz.

Bundan sonra nefret dili, kavga ve gerilim yerine karşılıklı saygı ve diyaloğu gözetmeye devam edeceğiz. Uzattığımız elin havada kalması durumunda da demir yumruğumuzu her daim hazır tutuyoruz.

Bugün her alanda güçlü, kudretli ve kolu uzun bir Türkiye var. Sadece vatandaşlarının değil, dünyada mazlumların umuduna dönüşmüş bir Türkiye var. Oyuna gelen değil, bölgesinde ve ötesinde oyun kuran, kirli oyunları bozan bir Türkiye var. Uçağıyla, tankıyla, topuyla, füzesiyle kendi göbeğini kendi kesen bağımsız bir Türkiye'ye ulaştık.

Terörle mücadelede özellikle son 10 yılda elde ettiğimiz büyük başarılarda bu gerçeklik bulunuyor. Meselelerimizin suhuletle çözülmesi için tarihi adımlar atma kararlılığında bulunduk. Başkalarının gündemlerine hapsolmadan, kendi tarihimizi yazıyoruz. Ne yapıyorsak, ülkemizin kalkınması için, sosyal refahı engelleyen zincirlerden kurtulması için yapıyoruz. Şehitlerimizden, gazilerimizden ve yakınlarından olaylara bu şekilde bakmalarını temenni ediyorum.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMAZSA GÜNAH BİZDEN GİDER"

Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın; Türkiye terörle mücadele konusunda dünyanın en güçlü, en kudretli ordularından birine sahiptir. Şayet, verilen sözler tutulmaz, şark kurnazlıkları güdülürse günah bizden gider. Taş üstünde taş, son terörist kalmayana kadar operasyonlarımızı sürdürürüz.

"TERÖRÜ BİTİRME NOKTASINA GETİRDİK"

Türkiye'yi diz çöktürmek isteyenlerin hevesini kursaklarında bırakacağız. Bu ülkenin önünde artık kimse duramayacak. Terörü bitirme noktasına geldik.

"DEVLETİNİZE GÜVENİN"

Yeni süreçte sınırlarımızın ötesindeki yapıları tasfiye ederek Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizle inşallah karşımızda kimse duramayacak. Kazanan 85 milyon olacak, ekonomimiz olacak, Türkiye'miz olacak. Kazanan aydınlık yarınlarımızın teminatı pırıl pırıl evlatlarımız olacak. Bu yüzden şehit yakınlarımıza diyorum ki, bu girişimin içinde sizi üzecek, başınızı eğecek hiçbir şey yoktur, olmayacaktır.

Mesele Türkiye olduğunda Türkiye'nin geleceği olduğunda ne yapılması gerekiyorsa yapmaktan asla geri çekinmedik. Sizlerden devletinize güvenmenizi özellikle rica ediyorum.