Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Artık yeni bir safhaya geçilmiştir

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Kanal 7'nin 30. Kuruluş Yıl Dönümü" programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları....

Başarılarla dolu daha nice 30 yıllar temenni ediyorum. Kuruluşundan bugüne halkın ve hakkın yanında olan etik ve sorumlu yayıncılık prensibinden taviz vermeyen Kanal 7 ailesini gönülden tebrik ediyorum.

Bugün 28. yıl dönümü olan 28 Şubat'ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı, zorbalık ve zulüm düzeni tesis ettiğini o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. Hatta özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin bitmedi şu mağduriyetiniz diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz.

"28 ŞUBAT'IN YARALARI HALA İYİLEŞMEDİ"

Evet, 28 Şubat başta demokrasimiz olmak üzere, Türkiye'nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar halen tam olarak iyileşmedi. Abartıyorsunuz diyen vicdan yoksullarına sadece buzdağının görünen kısmı olan şu rakamlara iyi bakmalarını tavsiye ediyorum. 28 Şubat döneminde kılık kıyafeti veya fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçiren öğretmen sayısı 33.500 civarındadır. Bunlardan 11.000'inden fazlası ceza aldı, binlercesi istifa etti. Diğer kurumlarda çalışan binlerce kamu görevlisi aynı şekilde tahkikata uğradı, sürgün edildi, istifaya zorlandı veya işinden atıldı.

"28 ŞUBAT'IN SORUMLUSU CHP'DİR"

Emniyet birimleri suçlular yerine İstanbul'un göbeğinde sarıklı, sakallı, cübbeli, çarşaflı vatandaşlarımızı kovalıyor. Üniversite kapılarına kurulan adına ikna odası dedikleri psikolojik işkence odalarını, İmam Hatiplilerin üniversiteye gitmesini engellemek için devreye sokulan kat sayı uygulamasını, bugün bile sanayi sektörümüze bedel ödeten meslek liselerine yönelik adaletsizlikleri, İmam Hatiplilerin ortaokul kısmını kapatmak için getirilen 8 yıllık kesintisiz eğitim dayatmasını ve daha burada saymaya kalksak saatler sürecek zulümleri, zorbalıkları, baskı ve yasakları bu ülke yaşadı, gördü, çok acı biçimde tecrübe etti. 28 Şubat sadece hak ve özgürlüklerde değil, ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bunların sorumlusu sensin, CHP. Siz yaptınız bunları. 28 Şubat postmodern darbesinin ülkemiz ekonomisine maliyeti nedir biliyor musunuz? 380 milyar dolardır. Millet fakirleşirken dönemin darbe şakşakçısı kartel medyası ve elitist iş çevreleri ucuz kredilerle daha da zenginleşmiştir.

Gazete manşetleri ve televizyon ekranları üzerinden benzin dökenlerin hepsi 28 Şubat müdahalesinden ekonomik olarak büyük kazançlar sağlamıştır. Vesayete verdikleri desteğin karşılığını ucuz kredi, teşvik, imtiyaz olarak ziyadesiyle almışlardır. Kardeşlerim, işte böyle umutsuz bir dönemde Kanal 7 yürekli duruşuyla bu milletin sesi, soluğu, vicdanı olmuştur. Baskılar karşısında Kanal 7, demokrasi ve milli iradenin savunma hattı görevini üstlenmiştir. O günleri iliklerine kadar yaşamış bir siyasetçi olarak şunu bugün bir kez daha iftiharla söylemek isterim ki, üniversite kapılarından geri çevrilen eğitim ve çalışma hakkı gasp edilen kadınların sesini siz duyurdunuz. Katsayı adaletsizliği ile geleceği çalınan öğrencilerin uğradığı haksızlıkları yıllarca gündeme siz getirdiniz. Okullarından çıkıp cumaya giden evlatlarımızın ekranlarda terörist gibi gösterildiği o utanç günlerinde kartel medyasına sorumlu ve ahlaklı habercilik nasıl yapılır bunun dersini siz verdiniz. Sadece ülkemizde değil, Filistin'den Afrika'ya, Asya'dan Balkanlara nerede bir ezilen varsa feryadını duyurarak, haberini yaparak, davasını ekrana taşıyarak mazlumların haykıran sesi oldunuz. İlk günden itibaren milletin oyuyla seçilen, millete hizmet etmeye çalışan nice isim gibi bizleri de yalnız bırakmadınız. Küresel kültürün, statükonun, FETÖ'nün, CHP zihniyetinin karşısında bir dalgakıran oldunuz.

"KALEMŞÖRLER BUGÜNDE VAR"

Tek görevleri vesayet odaklarının kalemşörlüğünü yapmak olanlar şimdi de var.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terör tehdidi ülkemize uzun yıllar siyasetçileri biçimlendirmek için bir sopa olarak kullanıldı. Biz bu tuzağa asla düşmedik. Terör örgütünün kullandığı bahaneler ya ortadan kalktı ya da çözüldü. Terörsüz Türkiye hedefinde dün itibarıyla artık yeni bir safhaya geçilmiştir. Bu millet yeni süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir. Silah ortadan kalkınca siyasetin etki alanı daha da genişleyecektir.