DEM Parti’nin yol haritası netleşti! 120 noktada halkla buluşacaklar... Başkan Erdoğan’dan randevu talebi

DEM Parti heyetinin 3. İmralı ziyareti sırasında teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakın çağrısını böyle kaleme aldı. (A Haber arşiv)

İŞTE DEM'İN OLUŞTURDUĞU YOL HARİTASI

MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı çağrı sonrası başlayan süreçte, teröristbaşı Abdullah Öcalan bir yazı kaleme alarak PKK'ya silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısında bulunmuştu. "Terörsüz Türkiye" yolunda DEM Parti'nin hazırladığı yol haritası kapsamında önümüzdeki günlerde hangi adımları atacağı da netleşti.

Buna göre parti tüm örgütleriyle sahaya inecek ve 120 noktada halk ile buluşma gerçekleştirilerek sürecin detayları anlatılacak. Bu görüşmelerde itirazlar ve endişeler de dinlenecek. İmralı heyeti çalışmalarını DEM Parti yönetimi ile koordineli bir şekilde yapacak.