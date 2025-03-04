DEM Parti'nin yol haritası netleşti! 120 noktada halkla buluşacaklar... Başkan Erdoğan'dan randevu talebi
DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretleri sonucunda teröristbaşı Abdullah Öcalan tarafından yazılan, 'PKK silah bıraksın, kendisini feshetsin' çağrısı kamuoyuna duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından şimdi de DEM Parti'nin sürecin devamı ile ilgili izleyeceği yol haritası belli oldu. Buna göre DEM Parti, 120 noktada halkla buluşacak. Sürecin detayları anlatılacak. Ayrıca önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan'dan randevu istenecek ve yeniden Meclis turuna çıkılacak. Süreçle ilgili Suriye'nin kuzeyine de bir ziyaret planlanıyor.
DEM Parti heyetinin yaptığı 3. İmralı ziyareti sonrası kamuoyuna duyurulan, "PKK kendisini feshetsin" çağrısı sonrası süreç devam ediyor.
DEM Parti'de 2 Mart'ta Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları ile yapılan toplantı sonrası dün de (3 Mart 2025) MYK toplantısı düzenlendi. Sırada belediye başkanları ve milletvekilleriyle toplantılar olduğu öğrenilirken, DEM Parti'nin süreçle ilgili yol haritası da şekillenmeye başladı.
İŞTE DEM'İN OLUŞTURDUĞU YOL HARİTASI
MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı çağrı sonrası başlayan süreçte, teröristbaşı Abdullah Öcalan bir yazı kaleme alarak PKK'ya silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısında bulunmuştu. "Terörsüz Türkiye" yolunda DEM Parti'nin hazırladığı yol haritası kapsamında önümüzdeki günlerde hangi adımları atacağı da netleşti.
Buna göre parti tüm örgütleriyle sahaya inecek ve 120 noktada halk ile buluşma gerçekleştirilerek sürecin detayları anlatılacak. Bu görüşmelerde itirazlar ve endişeler de dinlenecek. İmralı heyeti çalışmalarını DEM Parti yönetimi ile koordineli bir şekilde yapacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RANDEVU TALEBİ
Heyet süreç kapsamında bir kez daha Meclis turuna çıkacak. Bu turda muhalefet partileri ziyaret edilecek ve görüşmeler yapılacak. İmralı heyetinin ayrıca Başkan Erdoğan'dan da randevu talep edeceği öğrenildi.
SURİYE'NİN KUZEYİNDE KRİTİK TEMAS
DEM Parti heyetinin ardından Suriye'nin kuzeyine giderek burada YPG'lilerle görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi. Bilindiği gibi teröristbaşı Öcalan, PKK'ya yaptığı çağrı öncesi YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e bir mektup göndermişti. Buna rağmen Öcalan'ın "Silah bırakın" çağrısı sonrası YPG elebaşısı "İmralı'dan gelen çağrı PKK'yı kapsar bizi kapsamaz" ifadelerini kullanmıştı.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER'DEN YPG'YE: ÇAĞRI SİZİ DE KAPSIYOR
Bu durum sonrası YPG'nin Öcalan'ı dinlemediği ve ABD ile İsrail'e güvendiği konusu kamuoyunun gündemine yansırken, İmralı heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder ise çağrının YPG'yi de kapsadığını ifade ederek "Çağrı ilkesel olarak herkesi kapsıyor. Bu irade beyan edildi. Bu iradenin x alanda nasıl uygulanmasını da birlikte konuşalım, tartışalım, bir yere varalım. Ağırlıklı olarak tabii ki PKK'yı kapsıyor. Ana gövde o, kurduğu yapı o. Fakat YPG yapılanması da Öcalan'dan ilham ile ortaya çıkarılan bir yapıdır. Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir." dedi.
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