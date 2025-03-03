03 Mart 2025, Pazartesi
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Terörsüz Türkiye" vurgusu: Süreci yakından takip ediyoruz | AB'ye net mesaj: Çözüm Türkiye'de!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılacağını vurgulayan Çelik, silah bırakma çağrısına yönelik 'Süreci yakından takip ediyoruz' dedi. Avrupa Birliği'ne net mesaj veren Çelik, 'AB'nin Türkiye'den başka çözümü yok' ifadelerini kullandı.