Kandil Terörsüz Türkiye’ye engel olma peşinde! Yeniden Öcalan bahanesiyle sahnedeler...

MHP lideri Bahçeli de terör örgütüne Öcalan etrafında kenetlenme çağrısında bulundu (AA)

"ATEŞKES İLAN EDİYORUZ"

Gelişme üzerine Kandil'den "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" açıklaması geldi.



Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği "Kongreyi toplayın kendinizi feshedin" açıklamasına yanıt veren PKK Yürütme Komitesi, "Ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongrenin başarısı için de Apo'nun bizzat yönlendirmesi ve yürütmesi gerekir" bahanesine sığındı.

KANDİL BAHANE Mİ ARIYOR?



Konuya ilişkin SABAH Gazetesi yazarı Mahmur Övür "Kandil bahane mi arıyor?" başlıklı köşe yazısı kaleme aldı.



Kandil baronlarının bugüne kadarki her iyi niyetli adımı sabote ettiğine dikkat çeken Övür, "Yine aynı hikâye mi? Hem "Katılıyoruz, gereğini yapacağız" deniyor hem de devreye "ateşkes" gibi alakasız "Kongreye Öcalan da katılmalı" gibi gerçekçi olmayan bahaneler sokuşturuluyor. İyi niyetle belki kitleleri hazırlamak adına yapıyorlar diyeceğim ama onu da diyemiyorum; çünkü Kandil baronları bugüne kadar her olumlu adımı sabote etti ve birilerinin aparatı olmaktan kurtulamadı" şeklinde konuştu.