Terörsüz Türkiye’nin yol haritası! Bekle-Gör-Adım At stratejisi

İmralı'da bulunan terörist başı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yaptığı "silahları bırak, kendini lağvet" çağrısına karşı devlet ve iktidar da "Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını" netleştirdi. Bu süreçte "Bekle-Gör-Adım At" strateji uygulanacak. Silahlar bırakılırsa kapsamlı bir demokratikleşme hamlesi başlatılacak.

Devletin önümüzdeki süreçte uygulayacağı stratejinin detayları şöyle:



METİN NASIL HAZIRLANDI?

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Okunan metin uzun süren istişareler sonucu hazırlandı. Noktasına, virgülüne kadar değerlendirildi. Kullanılan kelimeler, verilen mesajlar tek tek özenle seçilip yazıldı. Mesajlar terör örgütü tarafından farklı yorumlanamayacak kadar açık ve netti. Böylece, "şöyle demek istedi, böyle demek istedi" gibi manipülasyonların önüne geçildi. Öcalan'ın el yazısı ile kaleme alınan metne son şekli 25 Şubat tarihinde verildi.