Gazzeli masumları katleden İsrail’e enerji Zorlu Holding’den! FETÖ’cü damat devrede mi? | Katillerin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyorlar

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

DÖRT İSRAİL ŞİRKETİNDE HİSSE PAYI

Zorlu Enerji'nin yayımladığı son faaliyet raporu olan Ocak-Mart 2024'e ilişkin üç aylık faaliyet raporunda Dorad'da kurulu gücü olduğu ve 215,00 MW üretim kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. 2023 yılı yıllık faaliyet raporunda da İsrail'de bulunan; Dorad Energy Ltd. (yüzde 25), Ezotech Electric Ltd. (yüzde 42,15), Solad Energy Ltd. (yüzde 42,15) ve Adnit Real Estate Ltd. (yüzde 42,15) şirketlerinde hisseleri bulunduğu yazıyor.

Ayrıca Zorlu Enerji'nin internet sitesinde yer alan "Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler" bölümünde yer alan bir tabloda da Dorad Energy, Ezotech Electric, Solad Energy ve Adnit Real Estate şirketlerinde yatırımın bulunduğu görünüyor.

İSRAİL'İN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 7'SİNİ KARŞILIYOR

BDS'den yapılan açıklamada; Zorlu Holding'in ortağı olduğu santrallerin, İsrail'in yıllık elektrik ihtiyacının en az yüzde 7'sini karşıladığı ve bu santrallerin Aşkelon yakınlarında, Necef Çölü'nde ve Aşdod'ta bulunduğu aktarılmıştı.

ZORLU'NUN DAMADI FETÖ'CÜ

Öte yandan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun kızı Şule Zorlu, Aydın Grup'un varisi Ahmet Yaşar Aydın'la hayatını birleştirmişti. Nazif Zorlu'nun kayınbabası Turgut Aydın ve damadı Ahmet Yaşar Aydın Ağustos 2016'da FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınmışlardı. Zorlu'nun damadı Ahmet Yaşar Aydın, birçok vatandaşın alışveriş yaptığı A101 zincir marketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.