Gazzeli masumları katleden İsrail'e enerji Zorlu Holding'den! FETÖ'cü damat devrede mi? | Katillerin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyorlar
Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal, çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Yaşanan gelişme sıcaklığını korurken Zorlu Holding'in yeni bir skandalı daha patlak verdi. Gazze'de Filistinlileri katleden siyonist İsrail ordusunun enerjisini Zorlu Enerji Grubu’nun sağladığı ortaya çıktı. Bu kapsamda Zorlu Grubu’nun İsrail’de kurduğu Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali faaliyeti yaptığı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere BDS’den yapılan açıklamada ise Zorlu Holding’in ortağı olduğu santrallerin, İsrail’in yıllık elektrik ihtiyacının en az yüzde 7’sini karşıladığı ve bu santrallerin Aşkelon yakınlarında, Necef Çölü’nde ve Aşdod’ta bulunduğu aktarılmıştı. Öte yandan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun damadı FETÖ'den gözaltına alınmıştı.
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ile holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı tebriği mesajına karşı gelindiği yanıtı büyük tepki çekmişti.
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yaşanan gelişme sıcaklığını korurken Zorlu Holding'in yeni bir skandalı daha patlak verdi. Gazze'de Filistinlileri katleden siyonist İsrail ordusunun enerjisini Zorlu Enerji Grubu'nun sağladığı ortaya çıktı.
İSRAİL ORDUSU'NUN ELEKTRİĞİ ZORLU HOLDİNG'DEN
Zorlu Enerji Grubu'nun İsrailli ortakları ile 1,2 milyar dolar yatırım ile Aşkelon'da 70 dönüm arazi üzerine kurduğu, 840 MW kapasiteli Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, enerji üretimine başladı. Zorlu Enerji Grubu'nun yüzde 25, Eilat-Ashkelon Pipeline Company'nin yüzde 37,5, Edelcom'un yüzde 18,75 ve U. Dori Engineering Works'un yüzde 18,75 pay ile ortak olduğu Dorad Enerji'nin gerçekleştirdiği üretim ve tedarik lisansına sahip olan santral, İsrail Enerji ve Su Altyapıları Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, 20 Mayıs'ta İsrail Elektrik Kurumu aracılığıyla elektrik tedariki için üretime başladı.
MALİYETLERİ DÜŞÜRECEK
Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, "Dorad Doğal Gaz Çevrim Santralimiz, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin en önemli sonuçlarından bir tanesi. Bu santral aynı zamanda, İsrail'deki özel sektör yatırımı ile kurulan en büyük santral olma özelliği taşıyor. Santralimizle, 13 bin MW enerji kapasitesine sahip İsrail'in enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 6'sını şu anda tek başımıza karşılayabilecek durumdayız. Bu önemli başarının ardında, Zorlu Enerji Grubu'nun imzasının olması bizim için oldukça gurur verici" dedi. Santralin 12 gaz ve iki buhar türbini ile elektrik ürettiğini söyleyen Sinan Ak, "Santralimizin üretim ve tedarik lisansına sahip olması, İsrail'deki elektrik sektörünün rekabet ortamının gelişimi açısından çok önemli bir adım. Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, aynı zamanda elektrik maliyetlerinin düşürülmesi ve çevreci yapısı itibariyle İsrail Enerji ve Su Altyapıları Bakanlığı'nın da destek verdiği bir tesis" açıklamasında bulundu. Zorlu Enerji Grubu'nun İsrail'de devam etmekte olan diğer enerji yatırımlarına da değinen Ak şunları söyledi: "Zorlu Enerji Grubu olarak, İsrail'de ortak olduğumuz iki santralin inşaat çalışmaları da sürüyor. Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin yanı sıra, yine ortağı olduğumuz toplam kurulu güçleri 175 MW olan Ashdod ve Ramat Negev santrallerinin de inşaatlarını 2014 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz.
İsrail'deki bu yatırımlarımız da tamamlandığında, toplam 1015 MW kapasiteyle ülkenin enerjisinin yüzde 7'sini 25 yıl boyunca biz sağlayacağız. Enerji sektöründeki fırsatları değerlendirerek, bölgesel güç olma yolundaki hedefimize adım adım yaklaşıyoruz."
SAVUNMA BAKANLIĞI'NA, OTELLERE SATIŞ YAPACAK
Yapımı sırasında yaklaşık 700 kişinin 2 milyon adam/saat çalışması ile 2,5 yılda tamamlanarak devreye alınan Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, 12 gaz ve iki buhar türbini ile yılda 840 MW elektrik üretecek. Santralin ürettiği elektrik, İsrail'deki resmi ve özel kurumlarla ülkenin ana müşterilerine satılacak. Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin müşterileri arasında; İsrail Savunma Bakanlığı, Mekorot, İsrail Uzay Endüstrisi, Fattal Hotels, Keter Plastik, Isrotel, Strauss, Osem, Tamares Hotels, The Cargal Group, Seven Stars Mall, Bank Leumi ve Tnuva gibi önemli kuruluşlar bulunuyor.
"EN BÜYÜK HİSSEDARI İSRAİL DEVLETİ"
İsrail Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "Dorad, en büyük hissedarı İsrail Devleti olan bir İsrail şirketidir. Faaliyetleri İsrail yasalarına ve yönetmeliklerine göre yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.
Zorlu Enerji'nin faaliyet raporlarında da söz konusu enerji şirketinde yüzde 25 hissesine sahip olunduğu ve İsrail'de kurulu gücünün bulunduğu bilgileri yer alıyor.
DÖRT İSRAİL ŞİRKETİNDE HİSSE PAYI
Zorlu Enerji'nin yayımladığı son faaliyet raporu olan Ocak-Mart 2024'e ilişkin üç aylık faaliyet raporunda Dorad'da kurulu gücü olduğu ve 215,00 MW üretim kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. 2023 yılı yıllık faaliyet raporunda da İsrail'de bulunan; Dorad Energy Ltd. (yüzde 25), Ezotech Electric Ltd. (yüzde 42,15), Solad Energy Ltd. (yüzde 42,15) ve Adnit Real Estate Ltd. (yüzde 42,15) şirketlerinde hisseleri bulunduğu yazıyor.
Ayrıca Zorlu Enerji'nin internet sitesinde yer alan "Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler" bölümünde yer alan bir tabloda da Dorad Energy, Ezotech Electric, Solad Energy ve Adnit Real Estate şirketlerinde yatırımın bulunduğu görünüyor.
İSRAİL'İN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 7'SİNİ KARŞILIYOR
BDS'den yapılan açıklamada; Zorlu Holding'in ortağı olduğu santrallerin, İsrail'in yıllık elektrik ihtiyacının en az yüzde 7'sini karşıladığı ve bu santrallerin Aşkelon yakınlarında, Necef Çölü'nde ve Aşdod'ta bulunduğu aktarılmıştı.
ZORLU'NUN DAMADI FETÖ'CÜ
Öte yandan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun kızı Şule Zorlu, Aydın Grup'un varisi Ahmet Yaşar Aydın'la hayatını birleştirmişti. Nazif Zorlu'nun kayınbabası Turgut Aydın ve damadı Ahmet Yaşar Aydın Ağustos 2016'da FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınmışlardı. Zorlu'nun damadı Ahmet Yaşar Aydın, birçok vatandaşın alışveriş yaptığı A101 zincir marketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.
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