Gazzeli masumları katleden İsrail’e enerji Zorlu Holding’den! FETÖ’cü damat devrede mi? | Katillerin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyorlar

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Yaşanan gelişme sıcaklığını korurken Zorlu Holding'in yeni bir skandalı daha patlak verdi. Gazze'de Filistinlileri katleden siyonist İsrail ordusunun enerjisini Zorlu Enerji Grubu'nun sağladığı ortaya çıktı.

İSRAİL ORDUSU'NUN ELEKTRİĞİ ZORLU HOLDİNG'DEN

Zorlu Enerji Grubu'nun İsrailli ortakları ile 1,2 milyar dolar yatırım ile Aşkelon'da 70 dönüm arazi üzerine kurduğu, 840 MW kapasiteli Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, enerji üretimine başladı. Zorlu Enerji Grubu'nun yüzde 25, Eilat-Ashkelon Pipeline Company'nin yüzde 37,5, Edelcom'un yüzde 18,75 ve U. Dori Engineering Works'un yüzde 18,75 pay ile ortak olduğu Dorad Enerji'nin gerçekleştirdiği üretim ve tedarik lisansına sahip olan santral, İsrail Enerji ve Su Altyapıları Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, 20 Mayıs'ta İsrail Elektrik Kurumu aracılığıyla elektrik tedariki için üretime başladı.

MALİYETLERİ DÜŞÜRECEK

Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, "Dorad Doğal Gaz Çevrim Santralimiz, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin en önemli sonuçlarından bir tanesi. Bu santral aynı zamanda, İsrail'deki özel sektör yatırımı ile kurulan en büyük santral olma özelliği taşıyor. Santralimizle, 13 bin MW enerji kapasitesine sahip İsrail'in enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 6'sını şu anda tek başımıza karşılayabilecek durumdayız. Bu önemli başarının ardında, Zorlu Enerji Grubu'nun imzasının olması bizim için oldukça gurur verici" dedi. Santralin 12 gaz ve iki buhar türbini ile elektrik ürettiğini söyleyen Sinan Ak, "Santralimizin üretim ve tedarik lisansına sahip olması, İsrail'deki elektrik sektörünün rekabet ortamının gelişimi açısından çok önemli bir adım. Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, aynı zamanda elektrik maliyetlerinin düşürülmesi ve çevreci yapısı itibariyle İsrail Enerji ve Su Altyapıları Bakanlığı'nın da destek verdiği bir tesis" açıklamasında bulundu. Zorlu Enerji Grubu'nun İsrail'de devam etmekte olan diğer enerji yatırımlarına da değinen Ak şunları söyledi: "Zorlu Enerji Grubu olarak, İsrail'de ortak olduğumuz iki santralin inşaat çalışmaları da sürüyor. Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin yanı sıra, yine ortağı olduğumuz toplam kurulu güçleri 175 MW olan Ashdod ve Ramat Negev santrallerinin de inşaatlarını 2014 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz.

İsrail'deki bu yatırımlarımız da tamamlandığında, toplam 1015 MW kapasiteyle ülkenin enerjisinin yüzde 7'sini 25 yıl boyunca biz sağlayacağız. Enerji sektöründeki fırsatları değerlendirerek, bölgesel güç olma yolundaki hedefimize adım adım yaklaşıyoruz."

SAVUNMA BAKANLIĞI'NA, OTELLERE SATIŞ YAPACAK

Yapımı sırasında yaklaşık 700 kişinin 2 milyon adam/saat çalışması ile 2,5 yılda tamamlanarak devreye alınan Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, 12 gaz ve iki buhar türbini ile yılda 840 MW elektrik üretecek. Santralin ürettiği elektrik, İsrail'deki resmi ve özel kurumlarla ülkenin ana müşterilerine satılacak. Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin müşterileri arasında; İsrail Savunma Bakanlığı, Mekorot, İsrail Uzay Endüstrisi, Fattal Hotels, Keter Plastik, Isrotel, Strauss, Osem, Tamares Hotels, The Cargal Group, Seven Stars Mall, Bank Leumi ve Tnuva gibi önemli kuruluşlar bulunuyor.