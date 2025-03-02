Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal adli kontrol şartıyla serbest! Küstah savunma: İfadesi ortaya çıktı

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal adli kontrol şartıyla serbest! Küstah savunma: İfadesi ortaya çıktı
Türkiye, rahmet ve bereket ayı olan ramazan ayına giriş yaptı. 11 Ayın Sultanı dünyada bile sevinçle karşılanırken Zorlu Holding CEO'sundan bir skandal gündeme bomba gibi düştü. Tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köksal'ın ifadesi de ortaya çıktı. İşte detaylar...
Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan bugün itibariye başladı. 11 Ayın Sultanı Müslümanlar tarafından heyecanla beklenirken Zorlu Holding CEO'sundan bir skandal patlak verdi.
Vestel CEO'su Ergün Güler, bir tebrik mesajı paylaşarak Ramazan ayını kutladı.
RAMAZAN TEBRİĞİ YAYIMLADI! TEPKİ ALDI
Ergün Güler Ramazan tebriği mesajında, "Değerli Ailem: Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevide dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği. ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum. Sevgi ve Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.
Bunun üzerine Vestel şirketinin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal ise, Güler'in paylaşımına akla ziyan bir şekilde tepki gösterdi.
"ŞİRKET OLARAK DİNDEN BAĞIMSIZ BİR DURUŞUMUZ VAR"
Cem Köksal ise Ergün Güler'in yaptığı paylaşımına şu skandal ifadelerle yanıt verdi: "Ergün, Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Cem Köksal'in şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesine ulaşıldı. 7 aydır Zorlu Holding bünyesinde CEO'luk yaptığını belirterek, "Söz konusu mail, Ergün Güler'in yazmış olduğum maildir. Direkt Ergün Beye göndermek üzere hazırlamıştım ancak sehven Ergün Beyin kendi yaptığı paylaşımdaki tüm alıcılara gönderilmiş. Yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına basıldığı için diğer kullanıcılara da gitmiş oldu. Bunu fark ettim ve hızlıca şirketimizin bilgi işlemini arayarak mailin geri çekilmesini istedim" şeklinde konuştu.
"ERGÜN BEYİN KURUMSALLIKTAN UZAK ŞAHSİ DÜŞÜNCELERİ"
Mesajın, sosyal medyaya sızdığını gördüğünü belirten Köksal, "Bu olayın yaşanması Ergün Beyin kurumsallıktan uzak durarak şahsi düşüncelerini Vestel CEO'su adıyla atması üzerine eleştiri olarak yazdığım bir mesajdır. Vermek istediğim mesajdan farklı bir yere çekil algı yapılmak istenmektedir. Yapılan yazışmalarda, din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi.
ELEŞTİRİ YAPTIĞINI İLERİ SÜRDÜ
Geri çekme işlemleri olana kadar mailin birçok insana ulaştığını ifade eden Köksal, "Söz konusu mesajım Ergül beye eleştiri amaçlıydı, eleştirinin altındaki temel konuda şirketimizin prosedürlerine uyumu hatırlatma konusuydu. Hangi özel gün veya bayramların kutlanacağı bellidir. Ergün Bey yaptığı paylaşımı kişisel değil, Vestel CEO'su olarak yapmıştır. Oradaki eleştirim söz konusu paylaşımı kurumsal olarak yapması üzerineydi" diyerek ifadesine devam etti.
"BAZI İNSANLARI RAHATSIZ ETMİŞ OLABİLİRİM"
Cem Köksal, "Ergün Bey şahsi olarak yayınlasa hiçbir eleştirim bulunmazdı. Bütün bu süreçte özellikle sosyal medyaya yansıdıktan sonra ciddi bir yanlış anlama neticesinde bazı insanları rahatsız etmiş olabilirim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşanılan bu süreçten dolayı üzgünüm" diyerek ifadesini sonlandırdı.
NOEL VE CADILAR BAYRAMINI AFİŞLERİNDE DONATTILAR
Öte yandan, VESTEL'in Noel ve Cadılar Bayramı kutlamasına ilişkin yaptıkları reklam afişleri ortaya çıktı.
Görsellerde yılbaşı ağacı, Noel için kurulan masa ve Cadılar Bayramına ait kutlama görselleri yer aldı.
Vestel'in Ramazan geldiğinde bu şekilde nefret kusması dikkatlerden kaçmadı.
ZORLU GRUBU'NA BOYKOT ÇAĞRISI
Sosyal medyada milyonlarca vatandaş ve sivil toplum kuruluşu, X'te #VestelBoykot etkiketi altında tepkilerini dile getirerek Zorlu Grubu'nu boykot etme çağrısı yaptı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti.
İşte o tepkiler:
Zorlu holding bünyesindeki firmalar ektedir. Müslümanlara düşen, bu firmalara 1 kuruş dahi kazandırmamak ! Size Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayacağız! #ZorluBoykot #VestelBoykot
"KENDİLERİNE ZORLU BİR BOYKOT GÖSTERELİM"
İşte zorlu ürünleri kendilerine zorlu bir boykot gösterelim. Noel ve cadılar Bayramı kutlayıp Ramazan kutlayan çalışanına tepki göstermek neymiş görsünler? #VestelBoykot
"BİZDEN GÖRÜNEN KEFEREYİ BOYKOT HEPSİNDEN ÖNEMLİDİR"
Samsung, Apple ve Microsoft, Ramazan Tebrik Mesajı paylaşırken Türkiye'den Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal, şirketlerinden ramazan mesajı görmek istemediğini söylüyorsa AZILI KEFERE olduğu içindir. Bizden görünen kefereyi boykot hepsinden önemlidir. #VestelBoykot
Ya İslam düşmanı Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ı (başka şirketlerinizde de istihdam etmemek üzere) işten atacaksınız ya da Vestel'i İsrail yanlısı boykot ürünler listesine alacağız. @zorluholdingtr #VestelBoykot
"DİNDEN BAĞIMSIZ BİR DURUŞUMUZ VAR"
İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla Müslümanların oruç açması için hurma paketledi Vestel Ceo Ergün Güler'in Ramazan tebriğine şirketin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal tüm şirket çalışanlarının göreceği şekilde mesajı: Dinden bağımsız bir duruşumuz var
"ALTIN ÇAĞINIZ SONA ERMEK ÜZERE"
Yerli! Bir marka Müslümanın evinde olması nasıl utanç kaynağına dönüşürün resmini çizen Cem KÖKSAL efendi ve sessizliğini koruyan
zorlu holding. Müslüman mahallesinde ki altın çağınız sona ermek üzere.
Cem Köksal kovulmaz ise zorlu malı alma aldırma müslüman
"KİMSE ONUN DİN DÜŞMANI BİRİSİ OLDUĞUNU BİLMEYECEKTİ"
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, mesajını yanlışlıkla bütün personele göndermeseydi kimse onun din düşmanı birisi olduğunu bilmeyecekti.
Bu zındık munis bir görüntüyle Allah bilir Ramazan boyunca oruç tutuyormuş gibi iftar yemeklerine katılacaktı.
Bunun gibi niceleri var. Ramazan'da oruç tutan personele mobbing yapan bir yığın kefere var. Ülkenin en önemli holdinglerinde çalışanların pek çoğu Allah'a, peygamberimize hakaretler ediyor.
"RAMAZAN'IN KUTLANMASINDAN RAHATSIZ"
#VestelBoykot #VestelBoykotZamanı Müslüman olmayan Apple CEO'su Tim Cook Müslümanların Ramazan'ını kutlarken,Kanada başbakanı Ramazanımızı kutlarken. Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal Ramazan'ın kutlanmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.
RAMAZAN DÜNYADA BÖYLE KARŞILANDI
Öte yandan Ramazan ayı dünyada bile sevinç ile karşılanırken Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın akıl dışı yanıtı aradaki çelişkiyi gözler önüne serildi.
Lonra'da Piccadilly Circus Kavşağı'ndan Leicester Meydanı'na uzanan Coventry Caddesi, üçüncü kez ramazan ayı için süslendi.
Aziz Foundation adlı vakıf ile Londra Belediyesi işbirliğiyle süslenen caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı.
Caddede ramazan ışıklandırmaları yakılmadan önce Londralı çocuklar kandillerle ramazan geçit töreni yaptı. Geçit, okullarda düzenlenen "Ramazan Kandilleri" projesi kapsamında gerçekleştirildi.
Ramazan aydınlatmalarının açılış düğmesine ise Londra Belediye Başkanı Sadık Khan bastı. Khan burada yaptığı konuşmada, Londra'nın çeşitliliklere gösterdiği saygıyla, nefretin her türlüsüne karşı durduğu gibi umut ışığını da temsil ettiğini anlattı.
Londra'nın Batı ülkelerinde ramazan süslemelerinin yapıldığı ilk kent olduğunu hatırlatan Khan, "İslamofobi, antisemitizm ve nefretin her türlüsünün panzehiri bu ışıklardır." dedi.
"FC BAYERN TARAFTARLARINA RAMAZAN BAYRAMI KUTLU OLSUN!"
Almanya'nın en başarılı kulübü olan FC Bayern ise yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanında kutlama yapan tüm FC Bayern taraftarlarına Ramazan Bayramı kutlu olsun!" ifadeleriyle Müslümanların Ramazan'ını kutlaması gözlerden kaçmadı.
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