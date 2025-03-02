Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal adli kontrol şartıyla serbest! Küstah savunma: İfadesi ortaya çıktı

(Foto: ahaber.com.tr)

Bunun üzerine Vestel şirketinin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal ise, Güler'in paylaşımına akla ziyan bir şekilde tepki gösterdi.

"ŞİRKET OLARAK DİNDEN BAĞIMSIZ BİR DURUŞUMUZ VAR"

Cem Köksal ise Ergün Güler'in yaptığı paylaşımına şu skandal ifadelerle yanıt verdi: "Ergün, Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cem Köksal'in şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesine ulaşıldı. 7 aydır Zorlu Holding bünyesinde CEO'luk yaptığını belirterek, "Söz konusu mail, Ergün Güler'in yazmış olduğum maildir. Direkt Ergün Beye göndermek üzere hazırlamıştım ancak sehven Ergün Beyin kendi yaptığı paylaşımdaki tüm alıcılara gönderilmiş. Yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına basıldığı için diğer kullanıcılara da gitmiş oldu. Bunu fark ettim ve hızlıca şirketimizin bilgi işlemini arayarak mailin geri çekilmesini istedim" şeklinde konuştu.

"ERGÜN BEYİN KURUMSALLIKTAN UZAK ŞAHSİ DÜŞÜNCELERİ"

Mesajın, sosyal medyaya sızdığını gördüğünü belirten Köksal, "Bu olayın yaşanması Ergün Beyin kurumsallıktan uzak durarak şahsi düşüncelerini Vestel CEO'su adıyla atması üzerine eleştiri olarak yazdığım bir mesajdır. Vermek istediğim mesajdan farklı bir yere çekil algı yapılmak istenmektedir. Yapılan yazışmalarda, din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi.

ELEŞTİRİ YAPTIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Geri çekme işlemleri olana kadar mailin birçok insana ulaştığını ifade eden Köksal, "Söz konusu mesajım Ergül beye eleştiri amaçlıydı, eleştirinin altındaki temel konuda şirketimizin prosedürlerine uyumu hatırlatma konusuydu. Hangi özel gün veya bayramların kutlanacağı bellidir. Ergün Bey yaptığı paylaşımı kişisel değil, Vestel CEO'su olarak yapmıştır. Oradaki eleştirim söz konusu paylaşımı kurumsal olarak yapması üzerineydi" diyerek ifadesine devam etti.

"BAZI İNSANLARI RAHATSIZ ETMİŞ OLABİLİRİM"

Cem Köksal, "Ergün Bey şahsi olarak yayınlasa hiçbir eleştirim bulunmazdı. Bütün bu süreçte özellikle sosyal medyaya yansıdıktan sonra ciddi bir yanlış anlama neticesinde bazı insanları rahatsız etmiş olabilirim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşanılan bu süreçten dolayı üzgünüm" diyerek ifadesini sonlandırdı.