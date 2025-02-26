Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert uyarı: Ayaklarını denk al

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan CHP Genel Başkanı Özel'e seslenirken '“Sayın Özel, Başkomutan olarak sana sesleniyorum ayaklarını denk al denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma hakkı sende değildir. Haddini bileceksin.” dedi.

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