26 Şubat 2025, Çarşamba
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Başkan Erdoğan: Her kongremiz yeni bir başlangıç
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Muhalefetin hazımsızlığını doğal karşılıyoruz. Kavgasız, şaibesiz, sandalyelerin havada uçuşmadığı kurultay yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması normal" dedi. Başkan Erdoğan, "Kongre maratonumuzu AK Parti’nin geleneğine ve ahlakına yakışır biçimde alnımızın akıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.