Boğaz'da talan! CHP'li İBB hepsini görmezden geldi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda aralarında İBB'ye ait araziler üzerine inşa edilen binaların da bulunduğu çok sayıda kaçak yapıyla ilgili belediyeye uyarı yazıları gönderdi. CHP’li İBB ise uyarı yazısını ve kaçak yapıları görmezden geldi.
Kaçak olduğu belirlenen çok sayıdaki yapıyla ilgili tutanak tutan müdürlük, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne uyarı yazıları gönderdi. Tespit edilen kaçak yapıların birçoğunun İBB'ye ait araziler üzerine inşa edilmesi de dikkati çekti.
CAFER MAHİROĞLU'NUN VİLLASI DA RADARDA
Uyarı yazısı gönderilen kaçak yapılardan birisi de Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Cafer Mahiroğlu'na ait bir villa. Mahiroğlu'na ait Sarıyer'deki villaya kaçak kat çıkıldığının tespit edilmesine rağmen Ekrem İmamoğlu, söz konusu villayla ilgili 3 maymunu oynamaya devam ediyor.
KAÇAK RESTORANIN MÜDAVİMİ MÜDÜR!
Sabah'ın haberine göre Sahilleri İstanbullular ile buluşturacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Boğaz'daki bir araziyi de peşkeş çektiği ortaya çıktı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, gönderdiği uyarı yazısında, CHACHA Balık Restoran işletmesi tarafından kullanılan İBB'ye ait arazide kaçak yapılaşmalar tespit edildiğini belirtti. Öte yandan söz konusu restoranın müdavimleri arasında, Boğaz'ın korunmasından sorumlu İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun da olduğu öğrenildi.
BOĞAZ'DA 19 DAİRELİK KAÇAK BİNA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Beykoz'da kaçak olduğunu tespit ettiği bir başka yapı da 19 dairelik lüks konut ile Beşiktaş Kuruçeşme'de 4 bin 300 metrekare alan üzerine kurulan 'Oligark İstanbul' adındaki kaçak gece kulübü ile ilgili de yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderildi.
İBB arazilerindeki kaçak yapıların, kendini her platformda 'İstanbul'un Muhafızı' olarak nitelendiren İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olduğu, İl Müdürlüğü tarafından gönderilen uyarı yazılarına rağmen henüz yıkım kararlarını da uygulamadığı öğrenildi.
MAHİROĞLU'NA CEZA!
Sarıyer'de 4.5 milyon dolara satın aldığı villasına 400 metre kaçak bölüm ilave eden Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun, "imar kirliliğine neden olma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı.
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi, Mahiroğlu'nu, "imar kirliliğine neden olma" suçundan iki kez 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme ilk etapta, Mahiroğlu'nun geçmiş ve sabıkasız olmasını, cezanın geleceği üzerindeki olumsuz tesir edeceğini de göz önüne alarak takdir indirimi yaparak 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.
CEZASI ERTELENDİ DENETİME TABİ TUTULACAK
Mahkeme, Mahiroğlu'nun daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması ve yargılama sırasında gösterdiği pişmanlığın yanında, tekrar suç işlemeyeceği noktasında kanaatin de oluştuğunu belirterek hapis cezasının ertelenmesine karar verdi. Mahiroğlu'nun 1 yıl boyunca denetime tabi tutulmasına da hükmedildi.
KAÇAK İNŞAATTA NE GİBİ UYGULAMALAR YAPILDI?
Kararda, yargılama neticesinde Mahiroğlu'nun kaçak inşaatında ne gibi uygulamalar yaptığı tek tek anlatıldı.
İşte tespitler:
15 Ağustos 2022 tarihinde İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan kontrolde, izinsiz ve ruhsatsız olarak iskânlı ana yapının bodrum kadına 297 metrekare ilave alan yapıldı.
Bodrum kata ilave edilen 297 metrekare alanın üst kısmı, zemin kat seviyesinde teras olarak inşa edildi. Yapının çatısı kaldırılarak 122.66 metrekarelik yeni kat ilave edildi. İskânlı ana yapının tamamında güçlendirme yapıldı.
BİLİRKİŞİ TEK TEK TESPİT ETTİ
Mahkeme tarafından 28 Ocak 2024 tarihli bilirkişi raporuna göre ise eski hâline getirme çalışmaları projesiz yapıldı. Bodrum katta yapılan ölçümlerde, buranın alanının yaklaşık 63 metrekare olduğu saptandı. Yapı Tatil Tutanağı'nda, bodrum katın iskânlı alanı 82.29 metrekare olarak belirtildiği vurgulandı.
BOĞAZİÇİ KANUNU'NA AYKIRI İNŞAAT
Yapı Tatil Tutanağı'nda aykırı ilave alanın ise 297 metrekare olduğu anlaşılırken 82.29 metrekare olan iskânlı alanın 63 metrekare civarına Ytong duvarla bölünerek indirildi. Duvarın arkasındaki 297 metrekare alanlı kısma, kapalı olduğundan geçilemedi. Duvar arkasında ne tür uygulama yapıldığı, bilirkişilerce bu sebeple tespit edilemedi.
Bodrum kata yapılan inşaat, bir proje çerçevesinde yapılmadı. Yetkili kurumlardan izinsiz yaptığı inşa çalışmaları Boğaziçi Kanunu'na aykırı olduğu, bu nedenle imar kirliliğine neden olduğu aktarıldı.
TOPU MÜHENDİSE ATMIŞTI
Mahkemeye kaçak villa inşaatıyla ilgili ne proje ne tadilat belgesi ne de izin belgesi sunamayan Mahiroğlu, yaptığı kaçak inşaatla ilgili verdiği ifadede ise topu mühendise atmıştı.
Mahiroğlu, villanın çatı katında yaptığı ilave kat düzenlemesinin ruhsata aykırı olduğunu bilmediğini öne sürmüş, bu işlemin bilgisi dışında, görevlendirdiği mühendis tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek suçu mühendise atmıştı.
Yapının imara aykırı olmasını öğrendikten sonra yıkarak eski haline getirdiğini iddia eden Mahiroğlu, bunun dışında ruhsata aykırı bir durum olduysa da haberinin olmadığını söylemişti.
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