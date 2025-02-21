Boğaz’da talan! CHP’li İBB hepsini görmezden geldi

Oligark İstanbul adlı kaçak gece kulübü

BOĞAZ'DA 19 DAİRELİK KAÇAK BİNA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Beykoz'da kaçak olduğunu tespit ettiği bir başka yapı da 19 dairelik lüks konut ile Beşiktaş Kuruçeşme'de 4 bin 300 metrekare alan üzerine kurulan 'Oligark İstanbul' adındaki kaçak gece kulübü ile ilgili de yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderildi.

İBB arazilerindeki kaçak yapıların, kendini her platformda 'İstanbul'un Muhafızı' olarak nitelendiren İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olduğu, İl Müdürlüğü tarafından gönderilen uyarı yazılarına rağmen henüz yıkım kararlarını da uygulamadığı öğrenildi.