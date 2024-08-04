Son dakika | Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kaçak villasına dolunan yok!
Cumhuriyet Halk Partisi'nin fondaş medyası HALK TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, İstanbul Sarıyer'de tam 4.5 milyon dolara boğaz manzaralı kaçak villa inşa etti. Yargılanan Mahiroğlu, vurulan mühürleri iki kez kırarak tüm itirazlara rağmen inşaatı bitirdi. Sabah o villanın son halini görüntülerken kaçak yapıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu dikkat çekti.
İstanbul'un Sarıyer İlçesi Kireçburnu Mahallesi, İsak Sokak'ta yer alan İzmirli Villları Sitesi'ndeki villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, villasına vurulan mühürleri iki kez kırarak kaçak inşaatını sürdürmeye devam etmişti. SABAH'ın ısrarlı yayınları yargı ve bürokrasiyi harekete geçirmiş, kaçak inşaatla ilgili Mahiroğlu'na "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, 3 kişilik bilirkişi heyetiyle kaçak villa inşaatında keşif yapmış ve rapor hazırlamıştı.
BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN İKİNCİ KEŞİF
Davanın geçtiğimiz duruşmalarında, Mahiroğlu'nun avukatı gerekli düzenlemeleri yaparak villayı imara uygun hale getirdiklerini iddia ederek ek bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti. Mahkeme de talep doğrultusunda ek bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek, 3 kişilik bilirkişi heyetinin yeniden inceleme yapmasına hükmetti. Heyet yeni inceleme yaptı, her detayı fotoğrafladı.
GEÇEN YILKİ ÖLÇÜMLERLE AYNI
Ek bilirkişi raporu hazırlanıp mahkemeye sunuldu. SABAH'ın ulaştığı raporda, heyetin geçtiğimiz yıl kasım ayında yaptığı keşif sırasında, yapının kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısmı, taşıyıcı sistem bölümü, çatı örtüsü ve dış duvar işlerinin tamamlandığının tespit edildiği hatırlatıldı. Yeniden yapılan bu keşifte de, yapının dış kapı ve pencere işleri, tesisat alt yapısı, iç sıvaları, dış cephe kaplamaları tamamlandığı saptandı. İnşaatın ilerlediğinin görüldüğü belirtilen raporda, yeniden yapılan ölçümler ile geçtiğimiz yıl yapılan keşif sırasında yapılan ölçümlerin aynı olduğuna vurgu yapıldı.
DEĞİŞİKLİK YAPMAMIZI GEREKTİREN BİR ŞEY YOK
Bilirkişi heyeti, bir önceki bilirkişi raporunda sunulan görüşlerinde herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirecek bir hususun bulunmadığını belirterek, kendilerinden istenen açıklamaların zaten dosya içeriğinde bulunduğunu, bu sebeple ilk raporun geçerliliğini koruduğu değerlendirmesinde bulundu.
İLK RAPORDAKİ TESPİTLER YENİDEN DİLE GETİRİLDİ
Bilirkişi heyeti ek raporunda, ilk raporunda tespit ettiği usulsüzlükleri yeniden sıraladı. Buna göre; iskanlı ana yapının bodrum katına 297 metre kare ilave alan yapıldı. Bodrum kata ilave edilen 197 metre kare alanın üst kısmının zemin kat seviyesi teras olarak yapıldı. Yapının çatısı kaldırılarak 122.66 metre karelik yeni kat ilave edildi. İskanlı ana yapının tamamında güçlendirme yapıldı.
PLAN YOK PROJE YOK
Söz konusu villadaki kaçak kısımların ruhsata bağlandığına dair ise herhangi bir belgenin, tadilat ruhsatının bulunmadığı da ilk raporda dile getirilmişti. İlk rapordaki tespitlere göre, yapıyı eski haline getirme çalışmaları projesiz yapıldı. Bodrum katta yapılan ölçümlerde, bodrum katın alanının yaklaşık 63 metre kare olduğu tespit edildi.
İZİN BELGESİ BİLE YOK
Yapı tatil tutanağında bodrum katın iskanlı alanı ise 82.29 metre kare olarak belirlendi. Yapı tatil tutanağına aykırı ilave alanın 297 metre kare olduğu anlaşılmış olup, 82.29 metre kare olan iskanlı alanın 63 metre kare civarına ytong duvarla bölünerek indirildiği belirtildi. İzne tabi olan binanın taşıyıcı unsurlarını etkileyen bu inşaat faaliyetleri için dava dosyasında herhangi bir tasdikli ve onaylı proje veya izin belgesinin olmadığı hatırlatıldı.
VİLLA BİTTİ, KIŞ BAHÇESİ EKLENDİ
Öte yandan söz konusu villa tüm hukuksuzluklara rağmen tamamladı. 4,5 milyon dolara satın alınan ve 300 metrekareden 900 metrekareye çıkarılan villanın son halini SABAH Drone'u görüntüledi. Villada mimarlar iç ve dış dekorasyon çalışmaları yürütürken, işçiler de çevre düzenlemesine devam ediyor.
Mahiroğlu, kaçak inşaatı, villanın üst kısmında yer alan ve site sakinlerinin ortak kullanımında olan hem basketbol hem de tenis oynadığı alana kadar büyüttü. Göz göre göre süren hukuk dışı inşaat çalışmasına dahil edilen bu bölüme, kış bahçesi kondurulduğu, havuza da şezlong ile şemsiyenin atıldığı görüldü.
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