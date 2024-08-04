Son dakika | Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasına dolunan yok!

DEĞİŞİKLİK YAPMAMIZI GEREKTİREN BİR ŞEY YOK

Bilirkişi heyeti, bir önceki bilirkişi raporunda sunulan görüşlerinde herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirecek bir hususun bulunmadığını belirterek, kendilerinden istenen açıklamaların zaten dosya içeriğinde bulunduğunu, bu sebeple ilk raporun geçerliliğini koruduğu değerlendirmesinde bulundu.

İLK RAPORDAKİ TESPİTLER YENİDEN DİLE GETİRİLDİ

Bilirkişi heyeti ek raporunda, ilk raporunda tespit ettiği usulsüzlükleri yeniden sıraladı. Buna göre; iskanlı ana yapının bodrum katına 297 metre kare ilave alan yapıldı. Bodrum kata ilave edilen 197 metre kare alanın üst kısmının zemin kat seviyesi teras olarak yapıldı. Yapının çatısı kaldırılarak 122.66 metre karelik yeni kat ilave edildi. İskanlı ana yapının tamamında güçlendirme yapıldı.