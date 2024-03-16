16 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu’ndan işçilere 'çabuk bitirin' baskısı! Kaçak villada seçim telaşı

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu’ndan işçilere 'çabuk bitirin' baskısı! Kaçak villada seçim telaşı

Boğaz'a nazır villasında kaçak inşaat yaptığı tespit edilen ve iki kez mühür kırarak kaçak inşaatını bitiren Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nu seçim telaşı sardı. hakkında "imar kirliliğine neden olma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istenen Mahiroğlu'nun sık sık villasında yapılan çalışmaları kontrol etmek ve işçileri hızlandırmak için Sarıyer'deki kaçak inşaatına ziyaretler düzenlediği ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 16.03.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 07:29
  • 1
  • 12
Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’ndan işçilere ’çabuk bitirin’ baskısı! Kaçak villada seçim telaşı

Sarıyer'deki villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Cafer Mahiroğlu'nu seçim telaşı sardı. Mahiroğlu, AK Parti adayı Murat Kurum'la CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi beklenen seçim yarışının yaklaşması nedeniyle sık sık Sarıyer'deki kaçak villa inşaatında soluğu alıyor.

  • 2
  • 12
Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’ndan işçilere ’çabuk bitirin’ baskısı! Kaçak villada seçim telaşı

İzinsiz, projesiz, İstanbul Boğaz'ına villa diken Mahiroğlu'nun sık sık villasında yapılan çalışmaları kontrol etmek ve işçileri hızlandırmak için Sarıyer'deki kaçak inşaatına ziyaretler düzenlediği ortaya çıktı.

  • 3
  • 12
Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’ndan işçilere ’çabuk bitirin’ baskısı! Kaçak villada seçim telaşı

Mahiroğlu'nun bu sık ziyaretlerinde işçilere, "Hadi çabuk olun seçim yaklaştı. Bitirmemiz lazım" dediği iddia edildi. Bölge sakinlerinden edinilen bilgilere göre ziyaretlerini seçimin yaklaşmasıyla sıklaştıran Mahiroğlu'nun çok gergin olduğu da iddialar arasında yer aldı.

  • 4
  • 12
Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’ndan işçilere ’çabuk bitirin’ baskısı! Kaçak villada seçim telaşı

AYLIK GELİRİM 10 BİN LİRA DEMİŞTİ
Bilindiği üzere son olarak Sarıyer'deki villasına 400 metre kaçak bölüm ilave eden ve "imar kirliliğine neden olma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istenen Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu, mahkemedeki ifadesinde aylık gelirinin 10 bin lira olduğunu dile getirmişti.

  • 5
  • 12
Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’ndan işçilere ’çabuk bitirin’ baskısı! Kaçak villada seçim telaşı

ÖZEL TOPLANTILARI İÇİN TASARLATTI
Mahiroğlu'nun kaçak inşaatında yaptığı işlemler, 3 kişilik bilirkişi heyetinin villada yapmış olduğu keşif çalışmaları sonucunda hazırladığı raporda kendisine yer bulmuştu.