Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu’ndan işçilere 'çabuk bitirin' baskısı! Kaçak villada seçim telaşı

Boğaz'a nazır villasında kaçak inşaat yaptığı tespit edilen ve iki kez mühür kırarak kaçak inşaatını bitiren Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nu seçim telaşı sardı. hakkında "imar kirliliğine neden olma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istenen Mahiroğlu'nun sık sık villasında yapılan çalışmaları kontrol etmek ve işçileri hızlandırmak için Sarıyer'deki kaçak inşaatına ziyaretler düzenlediği ortaya çıktı.

Sabah Giriş Tarihi: 16.03.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 07:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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