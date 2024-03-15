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Haberler Galeri Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak inşaatının bilirkişi raporu ortaya çıktı! Ne proje var ne izin belgesi

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak inşaatının bilirkişi raporu ortaya çıktı! Ne proje var ne izin belgesi

Boğaz'a nazır villasında kaçak inşaat yaptığı tespit edilen ve iki kez mühür kırarak kaçak inşaatını bitiren Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu hakkında 'imar kirliliğine neden olma' suçunu işlediği gerekçesiyle dava açılmıştı. Mahiroğlu'nun 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı kaçak inşaat davasında 3 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor mahkemeye ulaştı.

Sabah
Giriş Tarihi: 15.03.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 07:26
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Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak inşaatının bilirkişi raporu ortaya çıktı! Ne proje var ne izin belgesi

Sarıyer'deki villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Cafer Mahiroğlu, villasına vurulan mühürleri iki kez kırarak kaçak inşaatını sürdürmeye devam etmişti.

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Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak inşaatının bilirkişi raporu ortaya çıktı! Ne proje var ne izin belgesi

Kaçak inşaatla ilgili Mahiroğlu'na "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı ortaya çıkmıştı.

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Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak inşaatının bilirkişi raporu ortaya çıktı! Ne proje var ne izin belgesi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya gitmeyen ve hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalanarak gözaltına alınan ve serbest bırakılan Mahiroğlu'nun yargılandığı davada mahkeme, oluşturduğu 3 kişilik bilirkişi heyetiyle kaçak villa inşaatında keşif yapmıştı.

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Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak inşaatının bilirkişi raporu ortaya çıktı! Ne proje var ne izin belgesi

Yapılan keşif sonrası bilirkişi heyeti tarafından kaçak villa inşaatıyla ilgili hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi.

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Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak inşaatının bilirkişi raporu ortaya çıktı! Ne proje var ne izin belgesi

Bilirkişi raporunda tespitler tek tek sıralandı. Bilirkişi heyetinin tespitlerine göre, yapının çatısı kaldırılarak 122.66 metrekarelik yeni kat ilave edildi.