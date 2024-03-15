Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak inşaatının bilirkişi raporu ortaya çıktı! Ne proje var ne izin belgesi

Boğaz'a nazır villasında kaçak inşaat yaptığı tespit edilen ve iki kez mühür kırarak kaçak inşaatını bitiren Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu hakkında 'imar kirliliğine neden olma' suçunu işlediği gerekçesiyle dava açılmıştı. Mahiroğlu'nun 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı kaçak inşaat davasında 3 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor mahkemeye ulaştı.

Sabah Giriş Tarihi: 15.03.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 07:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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