Şikayeti takmadı villasını bitirdi! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak villasının yeni fotoğrafları

İstanbul Sarıyer'de 4,5 milyon dolara satın aldığı Boğaz'a nazır villasına 400 metrekare kaçak bölüm eklediği gerekçesiyle yargılanan Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu tüm itirazlara rağmen villasının inşasını bitirdi. Mahiroğlu'nun "imar kirliliğine neden olma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya, bilirkişi heyetinin ikinci kez keşif yaparken çektiği fotoğraflar ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Giriş: 05.08.2024 10:16 Güncelleme: 05.08.2024 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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