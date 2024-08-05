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Şikayeti takmadı villasını bitirdi! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak villasının yeni fotoğrafları

İstanbul Sarıyer'de 4,5 milyon dolara satın aldığı Boğaz'a nazır villasına 400 metrekare kaçak bölüm eklediği gerekçesiyle yargılanan Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu tüm itirazlara rağmen villasının inşasını bitirdi. Mahiroğlu'nun "imar kirliliğine neden olma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya, bilirkişi heyetinin ikinci kez keşif yaparken çektiği fotoğraflar ortaya çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 10:16 Güncelleme: 05.08.2024 10:17
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Şikayeti takmadı villasını bitirdi! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının yeni fotoğrafları

Sarıyer'deki villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Cafer Mahiroğlu, villasına vurulan mühürleri iki kez kırarak kaçak inşaatını sürdürmeye devam etmişti.

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Şikayeti takmadı villasını bitirdi! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının yeni fotoğrafları

Kaçak inşaatla ilgili Mahiroğlu'na "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Şikayeti takmadı villasını bitirdi! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının yeni fotoğrafları

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya gitmeyen ve hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalanarak gözaltına alınan ve serbest bırakılan Mahiroğlu'nun yargılandığı davada mahkeme, oluşturduğu 3 kişilik bilirkişi heyetiyle kaçak villa inşaatında keşif yapmış ve rapor hazırlamıştı.

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Şikayeti takmadı villasını bitirdi! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının yeni fotoğrafları

BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN İKİNCİ KEŞİF

Davanın geçtiğimiz duruşmalarında, Mahiroğlu'nun avukatı gerekli düzenlemeleri yaparak villayı imara uygun hale getirdiklerini iddia ederek ek bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

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Şikayeti takmadı villasını bitirdi! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının yeni fotoğrafları

Mahkeme de talep doğrultusunda ek bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek, 3 kişilik bilirkişi heyetinin yeniden inceleme yapmasına hükmetti.