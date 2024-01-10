Boğaz'daki kaçak villanın hesabı soruluyor! Mahkeme Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun kapısına dayandı: Bilirkişi inceleme yaptı
Halk TV'nin patronunun iki kez mühür kırdığı kaçak villa davasında flaş gelişme yaşandı. Cafer Mahiroğlu’nun Boğaz’a nazır villasında yaptığı kaçak yapılaşmayla ilgili yargılandığı dava kapsamında 3 kişilik bilirkişi heyeti villada inceleme yaptı. Rapor davanın seyrini de belirleyecek.
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'de Boğaz'a nazır villasında yaptığı kaçak yapılaşmayla ilgili yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı.
Mahkeme, villadaki kaçak inşaata ilişkin rapor hazırlanmasını istedi. Tayin edilen 3 kişilik bilirkişi heyeti villada keşif yaptı.
Kaçak yapılaşma skandalı sürüyor. Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, Sarıyer'de Boğaz manzaralı havuzlu villasını 2022'de başlattığı ruhsatsız inşaat çalışmasıyla 300 metrekareden 600 metrekareye çıkarmıştı. Mahiroğlu, kaçağın tespiti üzerine villasına vurulan mühürleri iki kez kırarak inşaata devam etmişti.
DAVA AÇILDI
Haberin basında yer almasının ardından Mahiroğlu hakkında "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya gitmeyen ve hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine yurtdışına çıkmaya hazırlanırken yakalanarak gözaltına alınan ve serbest bırakılan Mahiroğlu'nun yargılandığı davada önemli bir gelişme daha yaşandı
BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, tekstilcilik yaptığı ve aylık 10 bin lira geliri olduğu yönünde nöbetçi mahkemeye savunma yapan Mahiroğlu'nun villasıyla ilgili inceleme yapmak üzere bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi.
RAPOR İSTENDİ
Mahkeme, 22 Kasım'da inşaat, harita mühendisi ve arkeolog olmak üzere 3 kişilik bilirkişi heyetinin, Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki Boğaz'a nazır villasında keşif yapmasına hükmetti. Mahkeme hâkimi ile bilirkişi heyeti, karar doğrultusunda 11 Aralık'ta Mahiroğlu'nun kaçak villa inşaatında keşif yaptı. Bilirkişi heyeti, kaçak villa inşaatını yerinde inceleyerek fotoğraflarını çekti.
Mahkeme, bilirkişiden Mahiroğlu'nun kaçak villa inşaatıyla ilgili rapor hazırlamasını talep etti. Raporda, kaçak inşaatla ilgili hususların tek tek irdelenmesi, villanın son durumu, onaylanmış ise onaylanan proje ve rölöveye uygun olup olmadığı, tescilli yapıda zarar meydana gelip gelmediği, kaçak işlemlerden sonra kültür varlığı binanın kurul onaylı projelere uygun hale getirilip getirilmediğinin tespitine yer verilmesi istendi.
Sabah'ta yer alan habere göre; mahkeme ayrıca, binanın kaçak inşaat işlemleri nedeniyle zarar görüp görmediği ve özgün yapısını kaybedip kaybetmediğine ilişkin bilgilerin de hazırlanacak olan raporda yer almasını talep etti. Bilirkişi heyeti raporu hazırlamak için mahkemeden süre istedi. Rapor, davanın seyri açısından önem taşıyor.
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