Boğaz’daki kaçak villanın hesabı soruluyor! Mahkeme Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun kapısına dayandı: Bilirkişi inceleme yaptı

BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, tekstilcilik yaptığı ve aylık 10 bin lira geliri olduğu yönünde nöbetçi mahkemeye savunma yapan Mahiroğlu'nun villasıyla ilgili inceleme yapmak üzere bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi.