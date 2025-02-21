Rusya’dan Türkiye’ye kritik ziyaret! Lavrov Ankara’ya geliyor | Ziyaretin şifreleri A Haber’de

ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları Riyad'da bir araya gelerek Rusya-Ukrayna savaşını konuşmuştu / 18 Şubat 2025 (AA)

UKRAYNA-RUSYA ARASINDA BARIŞ OLACAK MI?

Lavrov'un Türkiye ziyaretinde Ukrayna savaşının ana gündem olacağını belirten Karadağ şu ifadeleri kullandı: "Rusya ile Türkiye arasında temaslar hızlandı dedik. Peki son 1 haftada ne olmuştu? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı ile dün yani 20 Şubat'ta G20 Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında bir görüşme yaptı. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik bir süreç değerlendirilmişti. Daha öncesinde ise ABD Dışişleri Bakanı ile Ukrayna konusunu görüşmüştü Lavrov. Gözler bu toplantıdaydı, 'Neler çıkacak ne anlatılacak, barış mesajları verilecek mi?' deniliyordu. Tam da bu dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Türkiye'deydi. Cunhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Bir anlamda Rusya ve ABD'ye 'Biz buradayız. Kendi aranızda barış yapamazsınız' mesajı vermişti mealen. Cumhurbaşkanı Erdoğan – Zelenskiy görüşmesi 3 saat sürmüştü ve toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Savaşın artık son bulması gerektiğini' belirtmişti. Ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için 'Ülkemiz ideal bir ev sahibi olacak.' demişti. Zelenskiy ise barış masasında Türkiye'nin de Avrupa'nın da olması gerektiğini belirtmişti. Yani 'Türkiyesiz bir barış masası olmaz' demişti."