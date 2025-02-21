Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem!
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sabah saatlerinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 5.1 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde saat 09.36'da, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara'da Pazartesi günü de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2025.02.21 09:36:30 39.8392 33.0800 5.1 -.- 3.0 3.0 KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel
2025.02.21 08:06:04 38.5095 28.2972 11.4 -.- 1.9 -.- YESILOVA-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.02.21 07:48:00 36.6658 25.5913 9.7 -.- 3.2 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 07:25:24 39.5498 27.0838 15.1 -.- 1.5 -.- KUCUKDERE-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel
2025.02.21 07:25:00 36.5182 36.3660 5.0 -.- 2.3 -.- ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.02.21 07:08:45 38.9295 37.2843 12.7 -.- 1.2 -.- KONAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.02.21 06:45:49 38.8777 43.6968 5.0 -.- 2.1 -.- TOPUZARPA-MURADIYE (VAN) İlksel
2025.02.21 06:34:12 36.6697 25.6657 11.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 06:23:23 40.4440 33.2067 5.0 -.- 1.5 -.- KUCUKYAKALI-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
2025.02.21 06:21:36 39.1768 26.8460 9.1 -.- 1.3 -.- SALIHLER-DIKILI (IZMIR) İlksel
2025.02.21 06:18:27 36.6705 25.4758 13.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 06:06:46 36.6667 25.4837 8.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 06:02:16 39.3548 40.5412 9.9 -.- 1.5 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL) İlksel