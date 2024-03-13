Boğaz’daki kaçak inşaatın hesabı soruluyor! Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasında yeni gelişme! Bilirkişi raporunu mahkemeye sunacak

USULSÜZLÜKLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

İddianamede, Mahiroğlu'nun yaptığı kaçak inşaatla ilgili tüm ayrıntılar anlatıldı. Buna göre Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü görevlileri 15 Ağustos 2022 tarihinde Mahiroğlu'nun kaçak villa inşaatında kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, iskânlı ana yapının bodrum katına izinsiz ve ruhsatsız olarak 297 metrekare ilave alan yapıldığı tespit edildi. Bodrum kata ilave edilen bu alanın üst kısmı ise zemin kat seviyesinde teras olarak yapıldı. Villanın çatısı da kaldırılarak 122.66 metrekarelik yeni kat ilave edildi.