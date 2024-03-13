Boğaz'daki kaçak inşaatın hesabı soruluyor! Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak villasında yeni gelişme! Bilirkişi raporunu mahkemeye sunacak
Boğaz’a nazır villasında kaçak inşaat yaptığı tespit edilen ve iki kez mühür kırarak kaçak inşaatını bitiren Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu hakkında ‘imar kirliliğine neden olma’ suçunu işlediği gerekçesiyle dava açılmıştı. 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mahiroğlu'nun davasının 3'üncü duruşmasının bugün gerçekleşmesi bekleniyor.
Halk TV patronu işadamı Cafer Mahiroğlu, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi'nde yer alan İzmirli Villaları Sitesi'ndeki Boğaz manzaralı villasında yaptığı kaçak inşaatla ilgili mahkemelik oldu. Mahiroğlu hakkında, "imar kirliliğine neden olma" suçu kapsamında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
3. DURUŞMA BUGÜN
Mahiroğlu'nun, yargılandığı davanın 3'üncü duruşması bugün görülecek.
Sadece 10 bin liralık bir aylık geliri olduğunu daha önceki ifadelerinde dile getiren Mahiroğlu'nun yargılandığı davada, villada keşif yapan 3 kişilik bilirkişi heyetinin inşaattaki usulsüzlüklerle ilgili hazırlayacağı raporu mahkemeye sunması bekleniyor.
İlk ve ikinci duruşmaya katılmayan Mahiroğlu'nun, 13 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yapmaya hazırlanırken yakalanarak gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.
Gaziosmanpaşa'da nöbetçi mahkemeye çıkarak ifadesi alınan Mahiroğlu, tekstilci olduğunu, aylık gelirinin ise 10 bin lira olduğunu öne sürmüş, üzerine de kayıtlı mal varlığı olduğunu ancak ayrıntısını bilmediğini belirtmişti. Mahiroğlu, lise mezunu olduğunu ve sabıkası olmadığını da dile getirmişti.
USULSÜZLÜKLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ
İddianamede, Mahiroğlu'nun yaptığı kaçak inşaatla ilgili tüm ayrıntılar anlatıldı. Buna göre Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü görevlileri 15 Ağustos 2022 tarihinde Mahiroğlu'nun kaçak villa inşaatında kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, iskânlı ana yapının bodrum katına izinsiz ve ruhsatsız olarak 297 metrekare ilave alan yapıldığı tespit edildi. Bodrum kata ilave edilen bu alanın üst kısmı ise zemin kat seviyesinde teras olarak yapıldı. Villanın çatısı da kaldırılarak 122.66 metrekarelik yeni kat ilave edildi.
İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı bu tespitler doğrultusunda, Mahiroğlu'nun villası hem Boğaziçi İmar Müdürlüğü hem de İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince iki kez mühürlendi ancak Mahiroğlu kaçak yapılaşmaya devam etti. 300 metrekarelik villasını kaçak inşaatla 700 metrekareye çıkaran Mahiroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 Eylül ve 13 Ekim'de iki ayrı suç duyurusu yapıldı.
İddianameye göre, ekiplerin mühür işleminden sonra 28 Kasım 2023'te 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Cafer Mahiroğlu, "Villa 2 yıldır adıma kayıtlıdır. Villayı yeni aldım. Ben aldıktan sonra bina için yapılan resmi tetkiklerde binanın dayanıklı olmadığı tespit edilmiş. Bununla ilgili binaya aslına uygun olarak iyileştirme ve güçlendirme amaçlı tadilat yapılırken imara aykırılık tespit edilmiş" dedi.
Projeye aykırı olan kısımları projeye uyumlu ve onaylı hale getirerek mührün kaldırılması için müracat yaptıklarını belirten Mahiroğlu, "Bu iş için de herhangi bir izin alınacağı hakkında bir fikrim yoktu. Ben işim icabı yurtdışına gidip gelen birisiyim. Yurtdışından geldiğimde yapı tatil tutanağı tutulmuş. Villamı mühürlenmiş vaziyette gördüm. Benim konu hakkında söyleyeceklerim bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.
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