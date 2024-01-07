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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan mahkemede kaçak villa itirafı! Suçu ona attı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan mahkemede kaçak villa itirafı! Suçu ona attı

Boğaz'a nazır villasında kaçak inşaat yaptığı tespit edilen ve iki kez mühür kırarak kaçak inşaatına devam eden Halk Tv patronu Cafer Mahiroğlu'nun geçtiğimiz aylarda yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanırken yakalanarak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı ortaya çıktı. Mahiroğlu, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemede kıvırırken suçu mühendise attı.

İstanbul Boğazı manzaralı Sarıyer'deki 300 metrekarelik villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Sarıyer'deki villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Cafer Mahiroğlu, villasına vurulan mühürleri iki kez kırarak kaçak inşaatını sürdürmeye devam etmişti. 2 yıldır göz yumulan kaçak inşaatla ilgili Mahiroğlu'na "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını okuyucularına duyurdu.

Hakkında "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan Mahiroğlu 21 Haziran'daki ilk duruşmaya katılmadı.

HAVALİMANINDA YAKALANDI
Tüm aramalara rağmen bulunamayan ve Mahiroğlu hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldı. 13 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan Mahiroğlu'nun havalimanında yakalanarak gözaltına alındığı ortaya çıktı.

AYLIK GELİRİ 10 BİN LİRAYMIŞ
Gaziosmanpaşa'da nöbetçi mahkemeye çıkarılarak ifadesi alınan Mahiroğlu, tekstilci olduğunu, aylık gelirinin ise 10 bin lira olduğunu öne sürdü. Üzerine de kayıtlı mal varlığı olduğunu ancak ayrıntısını bilmediğini belirten Mahiroğlu, lise mezunu olduğunu ve sabıkası olmadığını da dile getirdi.

Mahkemede hakkında yakalama kararı olduğuna ilişkin bilgilendirme yapılan Mahiroğlu, buradaki savunmasında avukata ihtiyacı olmadığını ve savunmasını kendisinin yapacağını söyledi.

SUÇU MÜHENDİSİNE ATTI
Kendisinin daha önce kaçak villa inşaatıyla ilgili ifade verdiğini belirten Mahiroğlu, villanın çatı katında yaptığı ilave kat düzenlemesinin ruhsata aykırı olduğunu bilmediğini öne sürdü. Mahiroğlu, bu işlemin bilgisi dışında, görevlendirdiği mühendis tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek suçu mühendise attı.

Yapının imara aykırı olmasını öğrendikten sonra yıkarak eski haline getirdiğini iddia eden Mahiroğlu, bunun dışında ruhsata aykırı bir durum olduysa da haberinin olmadığını söyledi.

"KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞABİLİRİM"
Mahkemede Mahiroğlu'na yasal şartlar oluşması halinde kamuya yararlı bir işte çalışarak çekmek isteyip istemediği soruldu. Mahiroğlu bu soruya, "Kamuya yararlı bir işte çalışmaya rızam vardır" cevabını verdi ve suçsuz olduğunu beraatini ve duruşmalardan muaf tutulmasını talep etti. Nöbetçi mahkeme kararında, Mahiroğlu'nun serbest bırakılmasına karar verdi

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