Ankara'da kritik zirve! Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı masaya yatırılacak. İşte detaylar...
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yarın Ankara'ya ziyaret gerçekleştirecek.
İKİLİ İLİŞKİLER VE RUSYA SAVAŞI MASADA
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceklerdir.
Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır.
Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.