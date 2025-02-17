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Ankara'da kritik zirve! Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 16:05 Güncelleme: 17.02.2025 16:35
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Ankara’da kritik zirve! Zelenskiy Türkiye’ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı masaya yatırılacak. İşte detaylar...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yarın Ankara'ya ziyaret gerçekleştirecek.

ZELENSKİY YARIN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler ele alınacak (AA)Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler ele alınacak (AA)

İKİLİ İLİŞKİLER VE RUSYA SAVAŞI MASADA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceklerdir.

Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır.

Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.

Beyaz Saraydan Zelenskiy açıklamasıBeyaz Saraydan Zelenskiy açıklaması BEYAZ SARAY'DAN ZELENSKİY AÇIKLAMASI

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Ankara’da kritik zirve! Zelenskiy Türkiye’ye geliyor Ankara’da kritik zirve! Zelenskiy Türkiye’ye geliyor Ankara’da kritik zirve! Zelenskiy Türkiye’ye geliyor
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