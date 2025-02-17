Ankara’da kritik zirve! Zelenskiy Türkiye’ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yarın Ankara'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler ele alınacak (AA)

İKİLİ İLİŞKİLER VE RUSYA SAVAŞI MASADA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceklerdir.

Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır.

Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.