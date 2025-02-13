13 Şubat 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 13:43 Güncelleme: 13.02.2025 13:44
ABONE OL
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya ziyaretinin üçüncü ve son turunda Pakistan’a seyahat gerçekleştirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında Başkan Erdoğan hakkında övgü dolu sözler söyledi. Başkan Erdoğan'ın mazlumların hakkını savunduğuna dikkat çeken Şerif, 'Her fırsatta Müslüman halkların, özellikle mazlumların hakkını savunmaya devam ettiniz. Söylediklerinizi, Müslüman dünyası çok yakından etti.' Dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya-Pasifik turu kapsamında Malezya ve Endonezya'nın ardından Pakistan'a gitti.

"ERDOĞAN MAZLUMLARIN HAKKINI SAVUNDU"

Pakistan'da resmi törenle karşılanan Erdoğan daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili anlaşmaların imza törenine katıldı. İki ülke arasında 24 anlaşma imzalandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)

"MAZLUMLARIN SESİ"
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında Başkan Erdoğan'dan övgüye bahsetti. Erdoğan'ın mazlumların hakkını savunduğuna dikkat çeken Şerif, "Her fırsatta Müslüman halkların, özellikle mazlumların hakkını savunmaya devam ettiniz. Söylediklerinizi, Müslüman dünyası çok yakından dikkatle dinledi" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)

Başkan Erdoğan'ın her zaman işgal altındaki bölgedeki halkın yanında olduğunu belirten Şerif, "Sayın Cumhurbaşkanı her zaman mazlumların hakkını savundu. Siz sesinizi yükselttiğinizde dünya bunu net bir şekilde duyuyor. Her zaman sizin söylediklerinizi Müslüman dünyası yakından takip etti. Türkiye her zaman yanımızda oldu. Sayın Cumhurbaşkanı sizler her zaman işgal altındaki bölgedeki halkın yanında oldunuz. Biz de Türkiye'nin istediği gibi her zaman Kıbrıs meselesine destek verdik. Kuzey Kıbrıs'ın yanında olduk. Ticaret yatırım, stratejik yatırım konusunda onlarca mutabakat zaptı ve anlaşma imzaladık. İmalat, sanayi noktasında bütün bu girişimlerin yapılması bizi mutlu ediyor. Bu noktadaki kararlılığımız umarım devam eder." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)

Şerif, Türkiye ile Pakistan arasında "eşi benzeri görülmeyen" bir ilişkinin olduğunu belirterek, "Depremlerde, sellerde, doğal afetlerde her zaman Türkiye'yi yanımızda bulduk." dedi.

Şerif, ayrıca, "Türkiye halihazırda dünya çapında en hızlı büyüyen, en fazla büyüyen ülkelerin başında gelmekte." ifadesini kullandı.

Erdoğan: Gazzeliler vatanlarından koparılamazErdoğan: Gazzeliler vatanlarından koparılamaz ERDOĞAN: GAZZELİLER VATANLARINDAN KOPARILAMAZ

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör