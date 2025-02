Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)

Başkan Erdoğan'ın her zaman işgal altındaki bölgedeki halkın yanında olduğunu belirten Şerif, "Sayın Cumhurbaşkanı her zaman mazlumların hakkını savundu. Siz sesinizi yükselttiğinizde dünya bunu net bir şekilde duyuyor. Her zaman sizin söylediklerinizi Müslüman dünyası yakından takip etti. Türkiye her zaman yanımızda oldu. Sayın Cumhurbaşkanı sizler her zaman işgal altındaki bölgedeki halkın yanında oldunuz. Biz de Türkiye'nin istediği gibi her zaman Kıbrıs meselesine destek verdik. Kuzey Kıbrıs'ın yanında olduk. Ticaret yatırım, stratejik yatırım konusunda onlarca mutabakat zaptı ve anlaşma imzaladık. İmalat, sanayi noktasında bütün bu girişimlerin yapılması bizi mutlu ediyor. Bu noktadaki kararlılığımız umarım devam eder." şeklinde konuştu.