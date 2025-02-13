Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Erdoğan mazlumların hakkını savundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Şerif, "Türkiye her zaman yanımızda oldu" dedi. Şerif, “Türkiye ve Pakistan öyle iki ülke ki, aralarında eşi benzeri görülmeyen bir ilişki vardır" ifadelerini kullandı.

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