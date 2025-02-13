13 Şubat 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Erdoğan mazlumların hakkını savundu
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Erdoğan mazlumların hakkını savundu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Erdoğan mazlumların hakkını savundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2025 12:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Şerif, "Türkiye her zaman yanımızda oldu" dedi. Şerif, “Türkiye ve Pakistan öyle iki ülke ki, aralarında eşi benzeri görülmeyen bir ilişki vardır" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Erdoğan mazlumların hakkını savundu
Ticaretimizi 5 milyar dolara çıkaracağız
"Ticaretimizi 5 milyar dolara çıkaracağız"
Erdoğan mazlumların hakkını savundu
"Erdoğan mazlumların hakkını savundu"
İsrail’in Gazze’deki yok etme stratejisi!
İsrail'in Gazze'deki yok etme stratejisi!
Pakistan ile ikili anlaşmalar imzalandı
Pakistan ile ikili anlaşmalar imzalandı
Trump-Putin zirvesinin şifreleri!
Trump-Putin zirvesinin şifreleri!
CHP kulislerinde ne konuşuluyor?
CHP kulislerinde ne konuşuluyor?
Yasak geldi! O çantalar toplatılacak
Yasak geldi! O çantalar toplatılacak
Başkan Erdoğan Pakistan’da resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan Pakistan'da resmi törenle karşılandı
Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu
Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu
Otel yangınında ön rapor açıklandı
Otel yangınında ön rapor açıklandı
Bakan Uraloğlu A Haber’de açıkladı!
Bakan Uraloğlu A Haber'de açıkladı!
Türkiye siber güvenlikte rol model
"Türkiye siber güvenlikte rol model"
Daha Fazla Video Göster