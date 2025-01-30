Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan belediyelere barınak uyarısı: Ya yapın ya da cezasına katlanın
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Belediyelerin Mart'a kadar sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, toplatılması ve barınak işlemleri için ayırdığı bütçeyi takip edeceğiz. Bütçe ayırmayanlar hakkında parti ayırmaksızın suç duyurusunda bulunacağız.' dedi.
Türkiye, 18 Ocak'ta Hakkari'de 12 yaşındaki Eslem Teker'in sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesinin acısını yaşarken Tarım Bakanlığı kesin sonuç alıcı önlemleri birer birer hayata geçiriyor. Sabah Gazetesi Ankara Bürosu'na konuk olan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Temsilci Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı.
Başıboş sokak hayvanları sorunun çözümü için kapsamlı mevzuat düzenlemesi yapıldığını hatırlatan Yumaklı, tüm belediyelerin istisnasız denetleneceğini söyledi.
Belediyelerin sokak hayvanları konusundaki sorumluluğuna değinen Yumaklı, şu uyarılarda bulundu: "Mart'a kadar bu konuya ilişkin bütçe ayırmayan (hangi partili olursa olsun) tüm belediyeler hakkında kanunun açık emrini yerine getirmedikleri için savcılıklara suç duyurusunda bulunacağız. Belediyeler tarafından yapılan barınakların denetimine de ağırlık vereceğiz. Vatandaşlar da belediyelerin bu konudaki görevini yapmamaları halinde savcılığa şikâyette bulunmalı. Bakanlık olarak insanlara tehdit oluşturan başıboş köpeklerin peşine düşeceğiz, vatandaşın da düşmesi gerekiyor. Belediyelerin görevi toplamak ve sahiplendirmek. Sahiplendiremiyorlarsa kamu adına bunları sahiplenme yükümlülüğü de belediyelerin. Bu ne demek? Barınaklar yapılmalı. Yer talep etmeleri halinde Bakanlık olarak yer tahsisi de yapacağız."
3 BAKANLIK RAMAZAN'DA GIDA FİYATLARINI DENETLEYECEK
Ramazan ayının yaklaşmasıyla temel gıda ve özellikle kırmızı et fiyatlarında fırsatçılara geçit verilmeyeceğini belirten Yumaklı, Ramazan'a hazır olduklarını söyledi. Türkiye'de gıda fiyatlarındaki dönemsel oynaklıkların gıda arzıyla ilgili bir sorundan kaynaklanmadığını vurgulayan Yumaklı, şu bilgiyi verdi:
"Gıda fiyatları ürün olmadığı için artmıyor. Ürünlerin maliyeti ve vatandaşa satış fiyatı arasındaki makasın farkındayız. Bunun için geçtiğimiz gün Ticaret Bakanlığı ile bir toplantı yaptık. Bütün perakendecileri bir araya getirdik. Bu Ramazan'da maliyet ve vatandaşa satış fiyatı arasındaki makasın açılmasına izin verilmemesini talimatlandırdık. Bu Ramazan ayında da fiyatlardaki dalgalanmayı ve fırsatçılığı Gıda Komitesini oluşturan 3 bakanlık olarak ciddi bir şekilde takip edeceğiz. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Zincir marketlerde kırmızı et ile ilgili fiyat sabitleme kararı aldı. Et ve Süt Kurumu (ESK) Ramazan ayı için 30 bine yakın kasaplık hayvan getiriyor. Özel sektör et ihtiyacını ESK üzerinden karşılayabilecek."
HALK SAĞLIĞIYLA OYNAYANA KAPATMA
Halk sağlığıyla oynayan kişi ve kuruluşların teşhirine devam edileceğini vurgulayan Yumaklı, Bakanlığın bu konudaki yetkisinin genişletilmesi için yürütülen yeni bir çalışmayı şu sözlerle anlattı:
"Biz şu an yetkimiz gereği yalnızca uygunsuzlukları tespit ediyor ve suç duyurusunda bulunuyoruz. Bundan sonra uygunsuzluğu tespit edilen firmanın başka adlar altında ticari hayatına devam etmesine izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı ortaklığında uygunsuzluk tespit edilen firmanın başka bir adla üretim ve satış yapmasının önüne geçme veya kapatma yetkilerini kullanabilelim istiyoruz. Bu konudaki birtakım yetkileri üzerimize almak için yeni bir çalışma yapıyoruz. Böylece uygunsuzluğunu yakaladığımız firmanın faaliyetini durdurabileceğiz ve caydırıcılık da artmış olacak."
ÜRÜNÜ İHRACATTAN DÖNEN FİRMAYA 'ÇİFT DİKİŞ' DENETİM
Bitkisel üretimde zirai ilaç kalıntısı ve ihracattan dönen ürünlere ilişkin yeni bir sistemi hayata geçirdiklerini anlatan Yumaklı şöyle devam etti:
"Eğer bir firmanın ihracattan dönüşü fazlaysa o zaman hem paketleme tesisinde hem de gümrükten çıkmadan önce iki kez denetimini yapıyoruz. Pestisitle mücadelede ihracatçı birlikleriyle birlikte çalışıyoruz. Şimdiye kadarki çalışmalar neticesinde yüzde 35'lik iyileşme sağlandı. Pestisit zararlılara karşı kullanılan bir ilaç ve daha çok sebze, meyvede yani seracılıkta kullanılıyor. Örneğin, Maydanoz ve roka gibi ürünlerde kullanılması beklenmeyen bir durumdur. Hemen araştırdık ve üreticinin meyve, sebzesinde kullandığı pestisitin, hemen yakınında ekilen maydanoza veya rokaya sıçradığını keşfettik. Şimdi bunun üzerine çalışıyoruz. Yeni bir düzenleme yapacağız."
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