Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan belediyelere barınak uyarısı: Ya yapın ya da cezasına katlanın

Fahiş fiyat denetlenmesi

3 BAKANLIK RAMAZAN'DA GIDA FİYATLARINI DENETLEYECEK



Ramazan ayının yaklaşmasıyla temel gıda ve özellikle kırmızı et fiyatlarında fırsatçılara geçit verilmeyeceğini belirten Yumaklı, Ramazan'a hazır olduklarını söyledi. Türkiye'de gıda fiyatlarındaki dönemsel oynaklıkların gıda arzıyla ilgili bir sorundan kaynaklanmadığını vurgulayan Yumaklı, şu bilgiyi verdi:

"Gıda fiyatları ürün olmadığı için artmıyor. Ürünlerin maliyeti ve vatandaşa satış fiyatı arasındaki makasın farkındayız. Bunun için geçtiğimiz gün Ticaret Bakanlığı ile bir toplantı yaptık. Bütün perakendecileri bir araya getirdik. Bu Ramazan'da maliyet ve vatandaşa satış fiyatı arasındaki makasın açılmasına izin verilmemesini talimatlandırdık. Bu Ramazan ayında da fiyatlardaki dalgalanmayı ve fırsatçılığı Gıda Komitesini oluşturan 3 bakanlık olarak ciddi bir şekilde takip edeceğiz. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Zincir marketlerde kırmızı et ile ilgili fiyat sabitleme kararı aldı. Et ve Süt Kurumu (ESK) Ramazan ayı için 30 bine yakın kasaplık hayvan getiriyor. Özel sektör et ihtiyacını ESK üzerinden karşılayabilecek."