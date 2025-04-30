30 Nisan 2025, Çarşamba
İtalyan basınından Başkan Erdoğan'ın ziyaretine büyük ilgi! Görüşmeyi 3 kelime ile özetlediler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'da gerçekleşen resmi ziyareti, İtalya medyasında manşetlere taşındı. Villa Doria Pamphili'de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile buluşan Erdoğan, Türkiye–İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında 11 yeni anlaşmaya imza attı. İtalyan gazeteleri "Difesa (Savunma), Commercio (Ticaret), Collaborazione (İş Birliği)" üçlüsüyle bu tarihi zirveyi özetledi. İşte iki liderin görüşmesine odaklanan manşetler...
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:35