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İtalyan basınından Başkan Erdoğan'ın ziyaretine büyük ilgi! Görüşmeyi 3 kelime ile özetlediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'da gerçekleşen resmi ziyareti, İtalya medyasında manşetlere taşındı. Villa Doria Pamphili'de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile buluşan Erdoğan, Türkiye–İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında 11 yeni anlaşmaya imza attı. İtalyan gazeteleri "Difesa (Savunma), Commercio (Ticaret), Collaborazione (İş Birliği)" üçlüsüyle bu tarihi zirveyi özetledi. İşte iki liderin görüşmesine odaklanan manşetler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:35
İtalyan basınından Başkan Erdoğan’ın ziyaretine büyük ilgi! Görüşmeyi 3 kelime ile özetlediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın başkenti Roma'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret, İtalyan medyasında geniş yer buldu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından Villa Doria Pamphili'de resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan, Türkiye–İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında mevkidaşıyla kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Zirve sonunda iki ülke arasında savunmadan ticarete, altyapıdan uzay ve havacılığa kadar farklı alanlarda 11 anlaşmaya imza atıldı.

İtalyan basınından Başkan Erdoğan’ın ziyaretine büyük ilgi! Görüşmeyi 3 kelime ile özetlediler

LA NOTIZIA: "İtalya–Türkiye Savunma Hattı"

İtalyan gazetesi La Notizia, zirveyi "Silahlı Ticaret: İtalya–Türkiye Savunma Hattı" başlığıyla manşetine taşıdı. Haberde, Türk savunma sanayi şirketi Baykar ile İtalyan savunma devi Leonardo arasında imzalanan iş birliği mutabakatı öne çıkarıldı.

Anlaşmaya göre, gözlem ve saldırı amaçlı kullanılacak insansız hava araçları (İHA) ile savaş sistemlerinin her iki ülkenin ortak girişimiyle tasarlanıp üretileceği belirtildi.

Gazete, bu iş birliğinin Avrupa pazarında etkili bir savunma oyuncusu yaratmayı hedeflediğine dikkat çekti.

İtalyan basınından Başkan Erdoğan’ın ziyaretine büyük ilgi! Görüşmeyi 3 kelime ile özetlediler

IL MANIFESTO: "Meloni, Erdoğan'a Kucak Açtı"

Il Manifesto, görüşmeyi "Göçmenler, Ticaret ve Dronlar: Meloni, Erdoğan'a Kucak Açtı" başlığıyla aktardı. Haberde, zirvenin en dikkat çekici başlığının askeri iş birliği olduğu vurgulanırken, özellikle Baykar'ın ismi doğrudan anıldı.

Göçmen konusu da gündemin önemli başlıklarından biri olarak öne çıktı. Meloni'nin bu konuda ABD eski Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelere atıfta bulunularak, düzensiz göçle mücadelenin onun öncelikleri arasında olduğu belirtildi. Ayrıca İtalyan şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yapmaya teşvik edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ferrero, Astaldi, Leonardo, Sisal, Bialetti ve Bulgari gibi firmaların ismi öne çıkarıldı. Haberde, birkaç yıl öncesine kadar Meloni'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine sert muhalefet ettiği ancak bu görüşmede herhangi bir eleştiri yöneltmediği de dikkat çekici bir detay olarak aktarıldı.

İtalyan basınından Başkan Erdoğan’ın ziyaretine büyük ilgi! Görüşmeyi 3 kelime ile özetlediler

L'UNIONE SARDA: "Erdoğan'dan Meloni'ye Övgü"

İtalyan yayın organı L'Unione Sarda, zirvede öne çıkan samimi diyaloglara odaklandı.

Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Meloni'ye yönelik "cesareti ve kararlılığıyla ülkelerimiz arasındaki uyumu güçlendirdi" sözleri başlığa taşındı. Erdoğan'ın "İlişkilerimizin 2008'deki ilk zirveden bu yana her geçen gün güçlendiğini görüyoruz. Tarihsel bağlarımızın yanı sıra, Meloni'nin liderliği bu uyumu daha da pekiştirdi" ifadeleri öne çıkarıldı.

İtalyan basınından Başkan Erdoğan’ın ziyaretine büyük ilgi! Görüşmeyi 3 kelime ile özetlediler

LA REPUBBLICA: "Gülümsemeler, Uyum ve Ticaret"

İtalya'nın en saygın gazetelerinden La Repubblica, zirveyi "Gülümsemeler, Uyum ve Ticaret" başlığıyla verdi. Üç kelimelik bu özetin ardından gazete, görüşmenin Roma'daki Villa Pamphilj gibi görkemli bir ortamda gerçekleştiğini ve toplam değeri 2 milyar doları aşan ekonomik ortaklıkların ilan edildiğini belirtti.

Haberde, savunma sistemleri, insansız hava araçları (SİHA) ve uzaktan kumandalı sistemlerin zirvede öne çıkan konular arasında olduğu aktarıldı. Başkan Erdoğan'ın hem ticari ilişkilerin geldiği noktadan hem de ortaklıkların geleceğinden duyduğu memnuniyeti defalarca dile getirdiği vurgulandı.

Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda Türkiye'nin tavrını net şekilde ortaya koyduğu ifade edilirken, Meloni'nin ise "Trump'ın ateşkes çabalarını destekliyoruz" sözleriyle dış politik mesajlar verdiği aktarıldı.

Ayrıca, iki liderin Gazze, Suriye ve Libya başlıklarını da ele aldığı belirtildi.

İtalyan basınından Başkan Erdoğan’ın ziyaretine büyük ilgi! Görüşmeyi 3 kelime ile özetlediler

IL SOLE 24 ORE: "Tekstilden Uzaya: Yeni Dönem"

İtalya'nın ekonomi merkezli prestijli gazetesi Il Sole 24 Ore, "Tekstilden Uzaya: İtalya ve Türkiye'yi Yakınlaştıran Anlaşmalar" başlığıyla zirveyi analiz etti.

Gazete, İtalya'nın Akdeniz'de Türkiye'yi en önemli ticaret ortağı olarak gördüğünü ve imzalanan anlaşmaların bu stratejik ortaklığı daha da derinleştireceğini yazdı.

İtalyan basınından Başkan Erdoğan’ın ziyaretine büyük ilgi! Görüşmeyi 3 kelime ile özetlediler

Baykar'ın, İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın alması haberde öne çıkarılırken, iş birliğinin uzay ve havacılık endüstrisiyle sınırlı kalmadığı; çelik, ilaç ve kritik hammadde sektörlerine kadar genişlediği ifade edildi. İki ülke arasındaki karşılıklı alışverişin altyapı, ulaşım, spor ve arkeoloji gibi alanlara da yansıdığı kaydedildi.

İtalyan basınından Başkan Erdoğan’ın ziyaretine büyük ilgi! Görüşmeyi 3 kelime ile özetlediler

AVVENIRE: "İş Birliği ve Barışa Ortak Taahhüt"

İtalyan Katolik gazetesi Avvenire, Roma'daki Türkiye–İtalya Zirvesi'ni "Meloni–Erdoğan, İş Birliği ve Barışa Ortak Taahhüt" başlığıyla okuyucularına sundu.

Haberde, iki liderin ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirme kararlılığı vurgulandı ve bu hedeflerin resmi bir belgeyle kayıt altına alındığı belirtildi.

Ayrıca, tarafların Birleşmiş Milletler sisteminin üç temel direği olan barış ve güvenlik, kalkınma ve insan haklarını destekleme taahhüdünde bulundukları ifade edildi. Başbakan Giorgia Meloni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Ortak bildiri, ilişkilerimizin sağlamlığını teyit ediyor ve ortaklığımızı daha da güçlendirmek için bir temel oluşturuyor." dedi.

İtalyan basınından Başkan Erdoğan’ın ziyaretine büyük ilgi! Görüşmeyi 3 kelime ile özetlediler

IL GIORNALE: "Meloni ve Erdoğan, Ukrayna ve Gazze'de Tam Uyum İçinde"

İtalyan gazetesi Il Giornale, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'daki görüşmesini "Meloni ve Erdoğan, Ukrayna ve Gazze'de Tam Uyum İçinde" başlığıyla duyurdu.

Haberde, iki liderin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteklerini yineledikleri ve Gazze'deki insani krize dikkat çektikleri belirtildi. Meloni, Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk çabalarını takdir ettiğini ifade ederken, Erdoğan da Gazze'de acil bir ateşkesin sağlanmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

Ayrıca, her iki lider de düzensiz göçle mücadelede iş birliğinin başarılı sonuçlar verdiğini ve bu alandaki iş birliğini sürdürme kararlılıklarını dile getirdiler.

İtalyan basınından Başkan Erdoğan’ın ziyaretine büyük ilgi! Görüşmeyi 3 kelime ile özetlediler

ANSA: "İtalya-Türkiye Zirvesi: 40 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi ve Ortak Değerler Vurgusu"

İtalyan haber ajansı ANSA, 29 Nisan 2025 tarihinde Roma'da gerçekleştirilen Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ni detaylı bir şekilde aktardı.

Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Giorgia Meloni'nin, iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkileri güçlendirmek amacıyla bir dizi anlaşma imzaladıkları belirtildi.

İtalyan basınından Başkan Erdoğan’ın ziyaretine büyük ilgi! Görüşmeyi 3 kelime ile özetlediler

Öne çıkan başlıklardan biri, ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılması hedefiydi. Meloni, bu hedefin gerçekleştirilmesi için kararlı olduklarını ifade etti. Ayrıca, zirvede insan hakları, barış ve güvenlik konularında da ortak bir taahhüt verildiği vurgulandı.

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde İtalya'nın desteğini beklediklerini belirtti ve Meloni'nin "cesur yaklaşımını" takdir ettiğini dile getirdi. Zirve, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştiğini ve çok yönlü iş birliğinin pekiştiğini gösteriyor.

İtalyan basınından Başkan Erdoğan’ın ziyaretine büyük ilgi! Görüşmeyi 3 kelime ile özetlediler

LA STAMPA: "Stratejik İş Birliğinde Yeni Bir Dönem Başlıyor"

La Stampa, zirveyi "Rafforziamo le strategie condivise" (Paylaşılan stratejilerimizi güçlendiriyoruz) başlığıyla okuyucularına sundu. Makalede, Türkiye ve İtalya'nın 32 milyar doları aşan mevcut ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarma kararlılığının yanı sıra, artan bölgesel belirsizliklere karşı savunma ve güvenlik iş birliğini de derinleştirme iradesi vurgulandı.

Ukrayna'da süren çatışmalar ve Gazze'deki krizin gölgesinde düzenlenen zirvede, iki lider; Ortadoğu, Akdeniz, Kızıldeniz ve Sahel gibi kritik coğrafyalarda ortak akıl ve pratik çözümler geliştirme taahhüdünde bulundu.

Haberde ayrıca, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde İtalya'nın desteğini beklediği; Başbakan Giorgia Meloni'nin ise "Meloni'nin cesur yaklaşımı"nı övgüyle anan Erdoğan'ın mesajını karşıladığı ifade edildi. Türkiye'nin "Global South" içindeki güçlü sesi ile İtalya'nın NATO'daki stratejik konumunun, savunmadan enerjiye, göç yönetiminden uzaya kadar çok boyutlu bir iş birliğinin zeminini hazırladığı belirtildi.