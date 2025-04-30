İtalyan basınından Başkan Erdoğan’ın ziyaretine büyük ilgi! Görüşmeyi 3 kelime ile özetlediler

IL MANIFESTO: "Meloni, Erdoğan'a Kucak Açtı"

Il Manifesto, görüşmeyi "Göçmenler, Ticaret ve Dronlar: Meloni, Erdoğan'a Kucak Açtı" başlığıyla aktardı. Haberde, zirvenin en dikkat çekici başlığının askeri iş birliği olduğu vurgulanırken, özellikle Baykar'ın ismi doğrudan anıldı.

Göçmen konusu da gündemin önemli başlıklarından biri olarak öne çıktı. Meloni'nin bu konuda ABD eski Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelere atıfta bulunularak, düzensiz göçle mücadelenin onun öncelikleri arasında olduğu belirtildi. Ayrıca İtalyan şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yapmaya teşvik edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ferrero, Astaldi, Leonardo, Sisal, Bialetti ve Bulgari gibi firmaların ismi öne çıkarıldı. Haberde, birkaç yıl öncesine kadar Meloni'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine sert muhalefet ettiği ancak bu görüşmede herhangi bir eleştiri yöneltmediği de dikkat çekici bir detay olarak aktarıldı.