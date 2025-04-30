49 yaş altına erken emeklilik kılavuzu geldi! 3600-1800 prim günüyle kadın-erkek hesap tablosu

Emeklilik, genellikle uzun yıllar süren çalışma hayatının ardından gelen bir hak olsa da bazı bireyler için bu süreç sağlık sorunları nedeniyle daha erken başlamak zorunda kalabiliyor. 2025 yılı itibarıyla normal şartlarda emekli olmak için gereken 3600 prim gün sayısı, sağlık problemleri yaşayanlar için daha kısa sürelerle geçerli olabiliyor. Peki kimler erken emekli olabilir ve hangi şartlarla?

ahaber.com.tr Haber Merkezi