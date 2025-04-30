Viral Galeri Viral Liste 49 yaş altına erken emeklilik kılavuzu geldi! 3600-1800 prim günüyle kadın-erkek hesap tablosu

49 yaş altına erken emeklilik kılavuzu geldi! 3600-1800 prim günüyle kadın-erkek hesap tablosu

Emeklilik, genellikle uzun yıllar süren çalışma hayatının ardından gelen bir hak olsa da bazı bireyler için bu süreç sağlık sorunları nedeniyle daha erken başlamak zorunda kalabiliyor. 2025 yılı itibarıyla normal şartlarda emekli olmak için gereken 3600 prim gün sayısı, sağlık problemleri yaşayanlar için daha kısa sürelerle geçerli olabiliyor. Peki kimler erken emekli olabilir ve hangi şartlarla?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 08:23
49 yaş altına erken emeklilik kılavuzu geldi! 3600-1800 prim günüyle kadın-erkek hesap tablosu

Emeklilik, her çalışan için önemli bir hedef olsa da sağlık sorunları nedeniyle bu süreç erken başlayabiliyor. Normalde 3600 gün prim ödemesi gereken sigortalılar sağlık sorunları nedeniyle daha kısa sürede emekli olabiliyor. Peki sağlık sorunları nedeniyle kimler erken emekli aylığı alabiliyor? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

49 yaş altına erken emeklilik kılavuzu geldi! 3600-1800 prim günüyle kadın-erkek hesap tablosu

Malulen Emeklilik Nedir?

Malulen emeklilik, çalışma gücü kaybı yaşayan bireylerin, sağlık sorunları nedeniyle normal emeklilik yaşına gelmeden önce emekli olabilmelerine olanak sağlayan bir düzenlemedir. Bu kapsamda, sigortalı çalışanların sağlık sorunları nedeniyle iş gücü kayıplarının belirli bir seviyeye ulaşması durumunda malulen emeklilik hakkı doğabiliyor.

49 yaş altına erken emeklilik kılavuzu geldi! 3600-1800 prim günüyle kadın-erkek hesap tablosu

Malulen Emeklilik İçin Hangi Şartlar Aranır?

Malulen emekli olabilmek için birkaç temel şart vardır. Öncelikle, kişinin çalışma gücünün yüzde 60 oranında kaybolması gerekir. Bu kaybın, SGK Sağlık Kurulu tarafından raporla belgelenmesi gerekmektedir. Ayrıca, başvuran kişinin en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü ödemiş olması gerekmektedir. Ancak, başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan kişilerde bu şartlar biraz esnetilmiştir. Bu durumda, sigortalıların iş gücü kayıplarının oranı, sağlık kurulu raporuyla belirlenir.

49 yaş altına erken emeklilik kılavuzu geldi! 3600-1800 prim günüyle kadın-erkek hesap tablosu

Erken Emeklilik İçin 1800 Gün Yeterli

Malulen emekli olabilmek için en az 1800 gün prim ödemiş olmak yeterlidir. Bu süre erkeklerde askerlik borçlanması veya kadınlarda doğum borçlanması gibi ek borçlanmalarla tamamlanabilir.

49 yaş altına erken emeklilik kılavuzu geldi! 3600-1800 prim günüyle kadın-erkek hesap tablosu

Malulen Emeklilik İçin İzlenecek Yol

Malulen emekli olmak isteyen kişiler, SGK'nın belirlediği sağlık kurulu raporunu almak için başvuruda bulunmalıdır. Bu rapor, sadece SGK'nın yönlendirdiği tam teşekküllü devlet hastanesinden alınabilir. Özel hastaneler tarafından verilen raporlar geçerli sayılmamaktadır. Başvurular, sigortalıların bağlı bulunduğu il ya da ilçedeki SGK birimlerine yapılmalıdır.

SON DAKİKA