Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi'den 1 haftalık fırsat kataloğu geldi! Bütün tavuk 80 TL, İlk hasat çay 199 TL, 16'lı havlu kaıt 164,90 TL...

Tarım Kredi'den 1 haftalık fırsat kataloğu geldi! Bütün tavuk 80 TL, İlk hasat çay 199 TL, 16'lı havlu kaıt 164,90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Market, 29 Nisan'da başlayıp 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirim kampanyasını duyurdu. Yılın bu dönemi boyunca, raflarda cazip fiyatlarla sunulan ürünler arasında kağıt havlu, sıvı sabun, nar suyu, pirinç gibi temel ihtiyaçlardan daha birçok ürün bulunuyor. Alışveriş severler için fırsatlar sunan bu kampanya, evdeki ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için büyük avantaj sağlıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 08:03
Tarım Kredi’den 1 haftalık fırsat kataloğu geldi! Bütün tavuk 80 TL, İlk hasat çay 199 TL, 16’lı havlu kaıt 164,90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Market, bu hafta da birbirinden farklı ürünlerle indirimli fiyatlar sunuyor. 16'lı kağıt havlu 164,90 TL gibi uygun bir fiyattan satışa sunulurken, çay, pirinç ve yumuşatıcı çeşitleri gibi temel ürünler de zincir markette raflarda yerini alıyor. 5 Mayıs'a kadar geçerli olan bu kampanya, her bütçeye uygun seçeneklerle alışveriş yapmayı sevenler için cazip fırsatlar sunuyor. İşte bu haftanın Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler listesi...

Tarım Kredi’den 1 haftalık fırsat kataloğu geldi! Bütün tavuk 80 TL, İlk hasat çay 199 TL, 16’lı havlu kaıt 164,90 TL...

4-30 NİSAN

OMO Active Renkliler ve Beyazlar 7.5 kg: 275,00 TL

Tarım Kredi’den 1 haftalık fırsat kataloğu geldi! Bütün tavuk 80 TL, İlk hasat çay 199 TL, 16’lı havlu kaıt 164,90 TL...

TARIM KREDİ 29 NİSAN - 5 MAYIS

Tarım Kredi Ton Balığı, 3x80 g: 79,90 TL

Tarım Kredi’den 1 haftalık fırsat kataloğu geldi! Bütün tavuk 80 TL, İlk hasat çay 199 TL, 16’lı havlu kaıt 164,90 TL...

Tarım Kredi İlk Hasat Çay, 1 kg: 199,00 TL

Tarım Kredi’den 1 haftalık fırsat kataloğu geldi! Bütün tavuk 80 TL, İlk hasat çay 199 TL, 16’lı havlu kaıt 164,90 TL...

Donuk Gövde Tavuk: 80,00 TL

Bakpiliç Donuk Fileto Tavuk: 199,00 TL

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