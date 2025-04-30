Tarım Kredi’den 1 haftalık fırsat kataloğu geldi! Bütün tavuk 80 TL, İlk hasat çay 199 TL, 16’lı havlu kaıt 164,90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Market, bu hafta da birbirinden farklı ürünlerle indirimli fiyatlar sunuyor. 16'lı kağıt havlu 164,90 TL gibi uygun bir fiyattan satışa sunulurken, çay, pirinç ve yumuşatıcı çeşitleri gibi temel ürünler de zincir markette raflarda yerini alıyor. 5 Mayıs'a kadar geçerli olan bu kampanya, her bütçeye uygun seçeneklerle alışveriş yapmayı sevenler için cazip fırsatlar sunuyor. İşte bu haftanın Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler listesi...