Tarım Kredi'den 1 haftalık fırsat kataloğu geldi! Bütün tavuk 80 TL, İlk hasat çay 199 TL, 16'lı havlu kaıt 164,90 TL...
Tarım Kredi Kooperatif Market, 29 Nisan'da başlayıp 5 Mayıs'a kadar sürecek büyük indirim kampanyasını duyurdu. Yılın bu dönemi boyunca, raflarda cazip fiyatlarla sunulan ürünler arasında kağıt havlu, sıvı sabun, nar suyu, pirinç gibi temel ihtiyaçlardan daha birçok ürün bulunuyor. Alışveriş severler için fırsatlar sunan bu kampanya, evdeki ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için büyük avantaj sağlıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 08:03