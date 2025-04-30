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1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın EFT, HAVALE, FAST işlemi yapılır mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl perşembe günü kutlanacak ve resmi tatil olarak kabul edilecek. Ancak tatil günü olması bankaların çalışma durumunu da etkiliyor. 1 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı olacak? İşte Emek ve Dayanışma Günü'nde bankaların tatil durumu ve dikkat edilmesi gereken önemli detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 08:59 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:00
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1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın EFT, HAVALE, FAST işlemi yapılır mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl perşembe günü kutlanacak ve resmi tatil olarak kabul edilecek. Pek çok kişi, tatil öncesi bankalarla ilgili detayları araştırıyor. Özellikle banka işlemleri yapacak olanlar, 1 Mayıs'ın bankaların çalışma saatlerine nasıl etki edeceğini merak ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? İşte yanıtı ve detaylar...

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Bankalar 1 Mayıs'ta Kapalı

1 Mayıs, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edildiği için tüm bankalar kapalı olacak. Kamu kurumları da bu günde tatil yapacak, dolayısıyla 1 Mayıs'ta banka işlemleri yapılamayacak. Ancak bankalar 2 Mayıs Cuma günü mesaiye devam edecek.

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EFT ve Havale İşlemleri 1 Mayıs'ta Yapılabilir Mi?

EFT ve havale işlemleri, resmi tatillerde ve hafta sonlarında gerçekleştirilemiyor. Ancak, aynı banka içerisindeki havale işlemleri mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 yapılabiliyor.

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Bunun dışında, bankalar arası anlık para transferi yapmak isteyenler, FAST sistemini kullanarak 1 Mayıs'ta da işlemlerini gerçekleştirebiliyor. FAST sistemi, günün her saati para transferine olanak sağlıyor.

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Resmi Tatiller 2025

Yılbaşı 1 Ocak
Ramazan Bayramı 29 Mart - 1 Nisan
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı-23 Nisan
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs
19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs
Kurban Bayramı 5 Haziran - 9 Haziran
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz
30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos
29 Ekim Cumhuriyet Bayramm 28 Ekim - 29 Ekim

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