1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın EFT, HAVALE, FAST işlemi yapılır mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl perşembe günü kutlanacak ve resmi tatil olarak kabul edilecek. Pek çok kişi, tatil öncesi bankalarla ilgili detayları araştırıyor. Özellikle banka işlemleri yapacak olanlar, 1 Mayıs'ın bankaların çalışma saatlerine nasıl etki edeceğini merak ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? İşte yanıtı ve detaylar...
Bankalar 1 Mayıs'ta Kapalı
1 Mayıs, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edildiği için tüm bankalar kapalı olacak. Kamu kurumları da bu günde tatil yapacak, dolayısıyla 1 Mayıs'ta banka işlemleri yapılamayacak. Ancak bankalar 2 Mayıs Cuma günü mesaiye devam edecek.
Bunun dışında, bankalar arası anlık para transferi yapmak isteyenler, FAST sistemini kullanarak 1 Mayıs'ta da işlemlerini gerçekleştirebiliyor. FAST sistemi, günün her saati para transferine olanak sağlıyor.
Resmi Tatiller 2025
Yılbaşı 1 Ocak
Ramazan Bayramı 29 Mart - 1 Nisan
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı-23 Nisan
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs
19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs
Kurban Bayramı 5 Haziran - 9 Haziran
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz
30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos
29 Ekim Cumhuriyet Bayramm 28 Ekim - 29 Ekim