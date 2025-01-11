DEM Parti İmralı heyetinden Selahattin Demirtaş’a ziyaret!

AK Parti heyeti, DEM Parti heyeti ile görüştü (AA)

ÖNCE MHP VE AK PARTİ SONRA CHP

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un arından sırasıyla MHP lideri Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Baskanvekili Efkan Ala ve Partsi Sözcüsü Ömer Çelik ile görüşen heyet daha sonra Saddet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüştü.

Görüşmelerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile devam eden DEM heyeti son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.