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DEM Parti İmralı heyetinden Selahattin Demirtaş'a ziyaret!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 14:38
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DEM Parti İmralı heyetinden Selahattin Demirtaş’a ziyaret!

İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM heyeti TBMM'de partileri bilgilendirdikten sonra Silviri'ye gitti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirelim" vurgusuyla başlayan "terörsüz Türkiye" adımları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısıyla farklı bir boyut kazandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü (AA)MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü (AA)

DEM HEYETİ PARTİLERLE GÖRÜŞTÜ
Bahçeli'nin çıkışları sonrası DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder 28 Aralık'ta İmralı'ya gitti. Buldan ve Önder daha sonra DEM'li Ahmet Türk ile birlikte TBMM'deki partileri ziyaret etti.

AK Parti heyeti, DEM Parti heyeti ile görüştü (AA)AK Parti heyeti, DEM Parti heyeti ile görüştü (AA)

ÖNCE MHP VE AK PARTİ SONRA CHP
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un arından sırasıyla MHP lideri Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Baskanvekili Efkan Ala ve Partsi Sözcüsü Ömer Çelik ile görüşen heyet daha sonra Saddet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüştü.

Görüşmelerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile devam eden DEM heyeti son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEM Parti'den Demirtaş'a ziyaret (AHABER ARŞİV)DEM Parti'den Demirtaş'a ziyaret (AHABER ARŞİV)

DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİLER
DEM heyeti temaslarından ardından rotayı Edirne'ye kırdı.

Heyet, bugün Edirne Cezaevi'nde terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü.

Heyette; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yer aldı.

DEM Parti teröristbaşı Öcalan'a gidecek (AHABER ARŞİV)DEM Parti teröristbaşı Öcalan'a gidecek (AHABER ARŞİV)

İMRALI'YA GİDECEKLER
DEM Parti heyetinin bu görüşmenin ardından bir kez daha İmralı'ya giderek teröristbaşı Öcalan'la görüşmesi bekleniyor.

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