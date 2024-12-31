MHP lideri Bahçeli’den DEM-İmralı görüşmesine ilişkin açıklama: Hayırlı bir başlangıç

"HEDEF SÜPER GÜÇ TÜRKİYE"

Mücadelemiz süper güç Türkiye'nin gerçekleşmesine hizmettir.

Yaşanmış ve hıfza emanet edilmiş yılları üst üste biriken hadiseler yığını veya meydana gelmiş hikâyeler mecmuu olarak değil, ders alınması gereken, sonuç çıkartılması icap eden, bununla birlikte önümüzü aydınlatması lazım gelen bir zaman kervanı şeklinde ele almak en makul tercihtir.

Ağırlaşan yüklerden kurtulmanın, çağın hızına ayak uydurmanın, değişmez değerlerimize tutunmanın, her anı karmaşık karar vermeyi ve keskin zekayı gerektiren tarihi misyonumuz istikametinde inançla ve irfanla yürümenin haricinde her arayış, her amaç, her arzu çıkmaz sokaktır.

"YERİMİZDE SAYMAYA VAKİT KAYBETMEYE HAKKIMIZ YOK"

2024 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında ilk eşik, ilk eşref, ilk etaptır.

Bu vasfı ve varlığıyla 2024 yılının maşeri vicdan ve milli hafızada mühim ve müstahkem bir mevkie tekabül ettiği her türlü izah ve ifadeden varestedir.

Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin tıpkı bir saat kadranı gibi işleyen ve sesi işitilen çarkı önümüzdeki yüzyılın ana çerçevesini ihata etmektedir.

Yerimizde saymaya, vakit kaybetmeye, olanla yetinmeye, hayatı ve hadiseleri uzaktan seyretmeye ne halimiz ne de hakkımız vardır.