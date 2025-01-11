Demirtaş’ı ziyaret eden Dem Heyeti: Sürece desteği tam

İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM heyeti TBMM'de partileri bilgilendirdikten sonra Silviri'ye gitti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşme gerçekleştirdi. Önder ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Demirtaş'ın sürece desteği tam. Erdoğan, Bahçeli ve Özel'e teşekkür etti.” dedi.

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