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Demirtaş’ı ziyaret eden Dem Heyeti: Sürece desteği tam

Demirtaş’ı ziyaret eden Dem Heyeti: Sürece desteği tam

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.01.2025 16:46
Güncelleme:11.01.2025 16:47
İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM heyeti TBMM'de partileri bilgilendirdikten sonra Silviri'ye gitti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşme gerçekleştirdi. Önder ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Demirtaş'ın sürece desteği tam. Erdoğan, Bahçeli ve Özel'e teşekkür etti.” dedi.
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