DEM Parti heyetiyle İmralı'ya giden Sırrı Süreyya Önder'den A Haber'e özel açıklamalar
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrının ardından, DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi. PKK'nın sona erdirilmesine dair teröristbaşı Öcalan'ın, 'Gerekli adımları atmaya ve çağrı yapmaya hazırım.' şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi. DEM Parti heyetiyle birlikte İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen milletvekili Sırrı Süreyya Önder, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Önder, 'Eski süreçlerden daha umutluyum. 2025'te kapsamlı açıklama yapacağız.' dedi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası DEM Parti İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti. Görüşme sonrasında açıklama gelirken PKK'nın lağvedilmesine ilişkin teröristbaşı Öcalan'ın "Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım." dediği belirtildi.
ÖCALAN: KATKI SUNMAYA HAZIRIM
DEM Parti'den teröristbaşı Öcalan ziyareti sonrasında açıklama geldi. Açıklamada "Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirmek tarihi bir sorumluluk. Sürecin başarısı için en önemli zemin TBMM'dir" denildi. Ayrıca görüşmede Öcalan'ın "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim." dediği kaydedildi.
DEM'DEN AÇIKLAMA: POZİTİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ BÜYÜTECEĞİZ
DEM Partili Tülay Hatimoğulları, "DEM Parti olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecek, pozitif çözüm önerilerini büyüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
DEM PARTİLİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER A HABER'E KONUŞTU: ÇOK DAHA UMUTLUYUM
DEM Parti heyetiyle birlikte İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen milletvekili Sırrı Süreyya Önder, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Önder, "Eski süreçlerden daha umutluyum. 2025'te açıklama yapacağız." dedi.
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Sırrı Süreyya Önder, İmralı ziyaretindeyken o saatlerde kendisine nasıl bir süreç olacağına ilişkin soru sormuştum. Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak bir açıklamanız olacak mı şeklinde bir soru yöneltmiştim. Sırrı Süreyya Önder'den geride bıraktığımız dakikalarda A Haber'e özel bir açıklama geldi.
Önder sürecin hassasiyeti nedeniyle belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağım dedi. Bu bir şeyleri saklamak anlamında değil yürüteceğimiz görüşmelere saygının gereği ifadelerini kullandı. Ama tek bir cümle kurmak gerekirse eski süreçlerden çok daha umutlu olduğumu söyleyebilirim dedi.
"OCAK AYINDA İMRALI ZİYARETİ OLABİLİR"
Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız ifadesini kullandı. Bu açıklama ne zaman olur? Şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. İmralı'dan yapılan görüşmelerin ardından DEM Parti siyasi parti liderlerinden randevu talebinde bulunacak. Liderlerle görüşme yapıldıktan sonra kapsamlı bir açıklama yapılabileceği ifade ediliyordu. Yeni yılla birlikte ocak ayında da yine İmralı'ya bir ziyaretin olabileceği DEM Parti kulislerinde konuşuluyor.