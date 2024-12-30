DEM Parti heyetiyle İmralı’ya giden Sırrı Süreyya Önder’den A Haber’e özel açıklamalar

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Sırrı Süreyya Önder, İmralı ziyaretindeyken o saatlerde kendisine nasıl bir süreç olacağına ilişkin soru sormuştum. Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak bir açıklamanız olacak mı şeklinde bir soru yöneltmiştim. Sırrı Süreyya Önder'den geride bıraktığımız dakikalarda A Haber'e özel bir açıklama geldi.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı (Ekran görüntüsü / A Haber)

Önder sürecin hassasiyeti nedeniyle belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağım dedi. Bu bir şeyleri saklamak anlamında değil yürüteceğimiz görüşmelere saygının gereği ifadelerini kullandı. Ama tek bir cümle kurmak gerekirse eski süreçlerden çok daha umutlu olduğumu söyleyebilirim dedi.

"OCAK AYINDA İMRALI ZİYARETİ OLABİLİR"

Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız ifadesini kullandı. Bu açıklama ne zaman olur? Şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. İmralı'dan yapılan görüşmelerin ardından DEM Parti siyasi parti liderlerinden randevu talebinde bulunacak. Liderlerle görüşme yapıldıktan sonra kapsamlı bir açıklama yapılabileceği ifade ediliyordu. Yeni yılla birlikte ocak ayında da yine İmralı'ya bir ziyaretin olabileceği DEM Parti kulislerinde konuşuluyor.