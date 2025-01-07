DEM Parti heyetinden CHP’ye ziyaret! Siyasette diplomasi temasları

CHP ve DEM heyeti görüşmesinden bir kare

Hiçbir siyasi çıkar, pazarlık, beklenti olmaksızın, Türkiye'deki bütün vatandaşların gelecek umutlarını yükseltmek, akan gözyaşlarını ve kanı durdurmak noktasında ifade edilen iradeyi önemsediklerinin altını çizen Özel, "Buradan sonra atılacak tüm adımların hem demokratik hem yasal adımlar olması ve şeffaf yürütülmesi gerektiğini önemsiyoruz. Toplumun da 'Acaba birtakım siyasi çıkar ilişkileri mi var, bu iş bir anayasa değişikliğinin ilk adımları mıdır' gibi bu ihtimali dışlayan bir sürecin içinde olunması gerektiği noktasındaki mutabakatımızı da memnuniyetle görmüş noktadayız. Önemli olan kanı, gözyaşını ve Türkiye'nin bir bütün olarak kaybetmesini engelleyip, hep beraber yarınlara umutla bakabilmek. Biz bu umudu muhafaza ediyoruz." dedi.

"EVLATLARIMIZA BARIŞ İÇİNDE BİR ÜLKE BORCUMUZ VAR"

DEM Parti'li Önder, davetleri için Özel ve heyetine teşekkür etti.

Kapsamlı bir görüşme yaptıklarını söyleyen Önder, "Önerilerini, katkılarını ve endişelerini dinledik. Hepsi birbirinden kıymetliydi. Özellikle endişe ve itirazlar, verilen destekler kadar, hatta ondan daha fazla anlamlı. Bu, dar bir kesimin siyasi manevrası değil, bütün toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey olduğu için hepsini dikkate almak, kulak kesilmek, hepsi için çare ve çözüm bulmak zorundayız. Evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız. Bu sorumlulukla yaklaşıyoruz." diye konuştu.

DEM heyetinden AK Parti'ye ziyaret (A Haber)

AK PARTİ-DEM GÖRÜŞMESİ: "SAMİMİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti Heyeti, dün AK Parti Meclis grubunu ziyaret etti.



Heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le biraraya geldi.



Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, fikirlerimizi paylaştık. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi