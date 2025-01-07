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DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret! Siyasette diplomasi temasları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 11:47 Güncelleme: 07.01.2025 13:34
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DEM Parti heyetinden CHP’ye ziyaret! Siyasette diplomasi temasları

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan, CHP lideri Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyetini ziyaret etti. Ziyaret sonrası DEM ve CHP'den görüşmeye dair önemli açıklamalar geldi. Özel her türlü adıma katkı vereceklerini söylerken DEM Partili Sırrı Süreyya Önder 'Evlatlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var.' dedi.

DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti turu sürüyor. Bugün TBMM çatısı altında yeni bir buluşma gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

DEM PARTİ'NİN CHP'YE ZİYARETİ!

Meclis'te gerçekleşen ziyaret saat 10.30'da başladı. DEM Parti heyeti ve CHP'liler girişte gazetecilere fotoğraf verdi.

DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret (AA)DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret (AA)

CHP heyetinde, Özel'le birlikte Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yer aldı.

İki heyet fotoğraf verilmesinin ardından görüşmeye geçti.

DEM Parti heyetinden CHP’ye ziyaret! Siyasette diplomasi temasları

ÖZGÜR ÖZEL: ÖNERİMİZİ VE TAVRIMIZI İFADE ETTİK

Sürece ilişkin görüşlerini, DEM Parti heyetiyle paylaştıklarını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar ve bundan sonrasıyla ilgili beklentilerimizi, endişelerimizi, eleştirilerimizi büyük bir açıklıkla dile getirdik; bundan sonrasına yönelik olarak da CHP olarak önerilerimizi, tavrımızı ifade ettik. Bizim tarihsel tutarlılığımız, böyle bir sürecin Meclis odaklı, Meclis'in öncülüğünde, önderliğinde ve denetiminde ilerlemesi gerektiğidir. Bu konuda herhangi bir şüphemiz, farklı düşüncemiz yok. Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için Meclis'te tüm siyasi partilerin içinde olduğu, güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu açık yüreklilikle ifade ettik."

Özel, toplumsal mutabakatın da göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, özellikle şehit aileleri ve gazilerin rencide edilmeyeceği, onların da korkularını ve endişelerini dile getireceği mekanizmaların oluşturulmasına yönelik eleştirileri de aktardıklarını söyledi.

CHP ve DEM heyeti görüşmesinden bir kareCHP ve DEM heyeti görüşmesinden bir kare

Hiçbir siyasi çıkar, pazarlık, beklenti olmaksızın, Türkiye'deki bütün vatandaşların gelecek umutlarını yükseltmek, akan gözyaşlarını ve kanı durdurmak noktasında ifade edilen iradeyi önemsediklerinin altını çizen Özel, "Buradan sonra atılacak tüm adımların hem demokratik hem yasal adımlar olması ve şeffaf yürütülmesi gerektiğini önemsiyoruz. Toplumun da 'Acaba birtakım siyasi çıkar ilişkileri mi var, bu iş bir anayasa değişikliğinin ilk adımları mıdır' gibi bu ihtimali dışlayan bir sürecin içinde olunması gerektiği noktasındaki mutabakatımızı da memnuniyetle görmüş noktadayız. Önemli olan kanı, gözyaşını ve Türkiye'nin bir bütün olarak kaybetmesini engelleyip, hep beraber yarınlara umutla bakabilmek. Biz bu umudu muhafaza ediyoruz." dedi.

"EVLATLARIMIZA BARIŞ İÇİNDE BİR ÜLKE BORCUMUZ VAR"

DEM Parti'li Önder, davetleri için Özel ve heyetine teşekkür etti.

Kapsamlı bir görüşme yaptıklarını söyleyen Önder, "Önerilerini, katkılarını ve endişelerini dinledik. Hepsi birbirinden kıymetliydi. Özellikle endişe ve itirazlar, verilen destekler kadar, hatta ondan daha fazla anlamlı. Bu, dar bir kesimin siyasi manevrası değil, bütün toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey olduğu için hepsini dikkate almak, kulak kesilmek, hepsi için çare ve çözüm bulmak zorundayız. Evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız. Bu sorumlulukla yaklaşıyoruz." diye konuştu.

DEM heyetinden AK Parti'ye ziyaret (A Haber)DEM heyetinden AK Parti'ye ziyaret (A Haber)

AK PARTİ-DEM GÖRÜŞMESİ: "SAMİMİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti Heyeti, dün AK Parti Meclis grubunu ziyaret etti.

Heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le biraraya geldi.

Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, fikirlerimizi paylaştık. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi

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DEM Parti heyetinden CHP’ye ziyaret! Siyasette diplomasi temasları DEM Parti heyetinden CHP’ye ziyaret! Siyasette diplomasi temasları DEM Parti heyetinden CHP’ye ziyaret! Siyasette diplomasi temasları
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