DEM heyeti İmralı’da PKK elebaşı Öcalan ile görüşüyor





DEM Parti'ye İmralı izni çıktı! (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Bakan Tunç, "Hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Puldan olacak." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Foto: AA)

BAHÇELİ'DEN "İMRALI" ÇIKIŞI: TERÖRİSTBAŞI DEM GRUBUNDA SİLAH BIRAKILDIĞINI İLAN ETSİN

Öte yandan hatırlanacağı üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22.10.2024 tarihinde partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Medyanın tavır ve tutumu da çok önemlidir. Terör eylemlerinin toplum açısından bir panik havası şeklinde sunulması terör örgütünün değirmenine su taşımakla eş anlamlıdır. Bölücü terör örgütü PKK'nın silahlı eylemleri başarısızlığa mahkumdur. Türkiye bölücü teröre asla rıza göstermeyecek. Terörün belini kırmak görevimizdir. Bütün teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olması, cezalarını çekmesi terör örgütü için tek çıkıştır. Terörsüz bir gelecek konusunda herkes ittifak halinde ise gövdemizi koymaya varız. Terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Teröristbaşı buyursun örgütün tek taraflı tasfiye edileceğini açıklasın. Bu sorun ülke gündeminden tamamen çıkarılsın." dedi.