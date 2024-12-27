DEM heyeti İmralı'da PKK elebaşı Öcalan ile görüşüyor
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşülmesine izin çıkmasının ardından Dem Parti heyeti bugün İmralı'ya gitti. DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşüyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22.10.2024 tarihinde "Teröristbaşı Abdullah Öcalan Meclis'e gelsin, DEM Parti grubunda konuşsun" çağrısında bulunmuştu.
DEMLİ'LER BAŞVURUYU 26 KASIM'DA YAPTI
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yüz yüze görüşme başvurularına ilişkin, "26 Kasım'daydı başvuru dilekçesi. Dilekçeyi aldık, o zaman da söylediğim gibi 'Değerlendiriyoruz' demiştik. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz inşallah" ifadelerini kullanmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.
DEM Parti heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı.
Bakan Tunç, "Hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Puldan olacak." dedi.
BAHÇELİ'DEN "İMRALI" ÇIKIŞI: TERÖRİSTBAŞI DEM GRUBUNDA SİLAH BIRAKILDIĞINI İLAN ETSİN
Öte yandan hatırlanacağı üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22.10.2024 tarihinde partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Medyanın tavır ve tutumu da çok önemlidir. Terör eylemlerinin toplum açısından bir panik havası şeklinde sunulması terör örgütünün değirmenine su taşımakla eş anlamlıdır. Bölücü terör örgütü PKK'nın silahlı eylemleri başarısızlığa mahkumdur. Türkiye bölücü teröre asla rıza göstermeyecek. Terörün belini kırmak görevimizdir. Bütün teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olması, cezalarını çekmesi terör örgütü için tek çıkıştır. Terörsüz bir gelecek konusunda herkes ittifak halinde ise gövdemizi koymaya varız. Terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Teröristbaşı buyursun örgütün tek taraflı tasfiye edileceğini açıklasın. Bu sorun ülke gündeminden tamamen çıkarılsın." dedi.