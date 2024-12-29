DEM-İmralı görüşmesi sonrası 7 maddelik mesaj: Türk-Kürt kardeşliği vurgusu
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası DEM Parti İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti. Görüşme sonrasında açıklama gelirken PKK'nın lağvedilmesine ilişkin teröristbaşı Öcalan'ın 'Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.' dediği kaydedildi. Öte yandan açıklamada Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yapılırken yeni devrin kardeşlik devri olduğunun altı çizildi. Açıklamada ayrıca dış ülkelerin müdahalesine de vurgu yapılırken 'Dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır' denilmesi dikkat çekti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunurken 'Bu açıklama şu an için iyi ancak satır aralarının daha dikkatli okunarak Kandil'in nasıl bir cevap vereceğini beklemek gerekiyor.' dedi.
DEM Parti heyeti İmralı Adası'na ziyaret gerçekleştirdi. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü öğrenildi.
ÖCALAN: KATKI SUNMAYA HAZIRIM
DEM Parti'den teröristbaşı Öcalan ziyareti sonrasında açıklama geldi. Açıklamada "Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirmek tarihi bir sorumluluk. Sürecin başarısı için en önemli zemin TBMM'dir" denildi. Ayrıca görüşmede Öcalan'ın "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim." dediği kaydedildi.
Görüşmeye ilişkin, "Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi" denilirken 7 maddede şu ifadelere yer verildi:
"TARİHİ BİR SORUMLULUK"
Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.
"EN ÖNEMLİ KATKI İÇİN ZEMİN TBMM'DE OLUŞUR"
Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.
"DIŞARIDAN MÜDAHALE VURGUSU"
Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.
ÖCALAN: ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN YENİ PARADİGMASINA KATKI SUNMAYA HAZIRIM
Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.
"ÇAĞRI YAPMAYA HAZIRIM"
Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.
"ÜLKEYİ HAK ETTİĞİ DÜZEYE TAŞIMAYA KATKI SAĞLAYACAK"
Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.
"DEVİR KARDEŞLİK DEVRİDİR"
Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir.
"KANDİL KÖŞEYE SIKIŞTI"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gökçe, "Öcalan'ın vermiş olduğu cevap karşı tarafta nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Yani örgüt buna ne diyecek? Daha önceki açıklamalarında daima şunu vurgulamıştı oradaki bir kişinin yapacağı bir açıklamayla biz hareket etmeyiz şeklinde bir açıklamaları vardı. Kandil'den ne cevap gelecek? Farklı bir görüşün ortaya çıkabileceğini değerlendirmek gerekiyor. Bu açıklama şu an için iyi ancak satır aralarının daha dikkatli okunarak Kandil'in nasıl bir cevap vereceğini beklemek gerekiyor. Ben Kandil'in bu konuda şu anda köşeye sıkıştığını ve Suriye coğrafyasındaki ABD ile olan ilişkisinin seyrinin de verilecek cevaba etki yapacağını düşünüyorum. Çünkü bu bölgede ABD ile olan ilişkisinde desteğin devam etmesi durumunda ben Kandil'in bu çağrıya olumlu yanıt vereceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
Siyaset Bilimci Prof. Dr. Zakir Avşar ise "İnşallah bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Onun açılımını bu çağrılarla birlikte de göreceğiz. Terörsüz bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız. İnsanlarımız terörden muzdarip halde yollarına devam etmeyecekler. Huzurlu mutlu bir Türkiye'ye doğru evrilen bir sürece girdiğimizi düşünüyorum.
Öcalan böyle bir çağrıyı yapmış veya yapmamış çok fazla bir anlam taşımaz bundan sonra. Pençe ve Kilit'in burulduğu bir Irak var sonuçta Suriye'de terörün kökünü kazıma iklimi oluşmuş vaziyette. Başka bir yolları yok. Çıkmaz sokak içerisinde olduklarını artık görüyorlar." şeklinde konuştu.
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