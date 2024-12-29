DEM-İmralı görüşmesi sonrası 7 maddelik mesaj: Türk-Kürt kardeşliği vurgusu

DEM Parti heyeti İmralı Adası'na ziyaret gerçekleştirdi. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü öğrenildi.

ÖCALAN: KATKI SUNMAYA HAZIRIM

DEM Parti'den teröristbaşı Öcalan ziyareti sonrasında açıklama geldi. Açıklamada "Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirmek tarihi bir sorumluluk. Sürecin başarısı için en önemli zemin TBMM'dir" denildi. Ayrıca görüşmede Öcalan'ın "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim." dediği kaydedildi.

Görüşmeye ilişkin, "Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi" denilirken 7 maddede şu ifadelere yer verildi:

"TARİHİ BİR SORUMLULUK"

Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.