02 Ocak 2025, Perşembe
Devlet Bahçeli - DEM Parti görüşmesinin perde arkası A Haber'de: Pazarlık değil teslim ol çağrısı... Yeni bir paradigma
DEM heyeti İmralı ziyareti sonrası Meclis turuna çıktı. Peki sürecin perde arkası ne? Bu görüşmeler ne anlama geliyor? Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 02.01.2025 12:09 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:12