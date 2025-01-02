Devlet Bahçeli - DEM Parti görüşmesinin perde arkası A Haber’de: Pazarlık değil teslim ol çağrısı... Yeni bir paradigma

"TERÖRLE MÜCADELE BATI İLE MÜCADELE"

Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar: Türkiye'nin terörle mücadelesini ben şahsen hep Batı ile mücadele çerçevesinde görenlerdenim. Batı'ya karşı ne kadar elimiz güçlenirse teröre karşı da o kadar sonuç alıcı bir imkana şartlara kavuşuyoruz.

"BATI HAVLU ATMAK ÜZERE"

Bugün Batı'nın Türkiye ile mücadelesinde siyasi mücadele deniliyordu ama altında terör örgütleriyle beraber silahlı bir mücadele de vardı. O mücadelede bence ben Batı'nın havlu atmak üzere olduğunu görüyorum. Türkiye'nin gücünü, prestijini, belinin bükülemeyeceği, diz çöktürülemeyeceğini, rehin alınamayacağını kavradılar.