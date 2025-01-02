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Devlet Bahçeli - DEM Parti görüşmesinin perde arkası A Haber'de: Pazarlık değil teslim ol çağrısı... Yeni bir paradigma

DEM heyeti İmralı ziyareti sonrası Meclis turuna çıktı. Peki sürecin perde arkası ne? Bu görüşmeler ne anlama geliyor? Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 02.01.2025 12:09 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:12
Devlet Bahçeli - DEM Parti görüşmesinin perde arkası A Haber’de: Pazarlık değil teslim ol çağrısı... Yeni bir paradigma

DEM Parti heyeti İmralı ziyareti sonrası Meclis turuna çıktı. Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, ilk önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u 13.30'da ziyaret edecek. Bu ziyaretin ardından heyet MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

BAHÇELİ - DEM GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI

Peki sürecin perde arkası ne? Bu görüşmeler ne anlama geliyor? Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Devlet Bahçeli - DEM Parti görüşmesinin perde arkası A Haber’de: Pazarlık değil teslim ol çağrısı... Yeni bir paradigma

"KONJONKTÜR TÜRKİYE'NİN LEHİNE İLERLİYOR"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar: Bu bir süreç. Bu sürecin birkaç tane ayağı var. Dünya değişiyor. YPG sıkışmış ve kuşatılmış durumda. Kandil mikro seviyede kaldı. Türkiye Irak'ta yapmış olduğu çalışmalarla Kandil'i sıkıştırdı. İran'ı Suriye'den neredeyse bertaraf etmiş durumdayız. Ruslar da orada mikro yapı şeklinde kaldılar. Bütün konjonktür Türkiye'nin lehine ilerliyor. DEAŞ hikayesi ortadan kalktı.

Devlet Bahçeli - DEM Parti görüşmesinin perde arkası A Haber’de: Pazarlık değil teslim ol çağrısı... Yeni bir paradigma

"PAZARLIK DEĞİL TESLİM OL ÇAĞRISI"

Bir çağrıya kapı açıldı ve o karşılık buldu. İmralı'da yapılan görüşmelerden sonra DEM heyeti gerekli insanlarla görüşüyorlar ve bu çağrının mimarı olan Devlet Bahçeli artık bir masa etrafında konu aktarılacak. Ama bu şu demek değildir. Bir pazarlık bir müzakere değil. Bu bir bana göre teslim ol çağrısı.

Devlet Bahçeli - DEM Parti görüşmesinin perde arkası A Haber’de: Pazarlık değil teslim ol çağrısı... Yeni bir paradigma

MESAJI OKUYANLAR VE OKUMAYANLAR

DEM bunu okudu gibi anlıyoruz. İmralı bunu okudu gibi anlıyoruz. Okumayanlar Kandil ve YPG'nin başında bulunan şu andaki Suriye'nin o yapısının başındaki sanki Mazlum Kobani gibi Mazlum Abdi gibi gözüküyor. ABD, PYD/YPG üzerinden konumlandırdığı Orta Doğu politikalarının ne kadar da isabetsiz olduğunu anlamaya başladı.

Devlet Bahçeli - DEM Parti görüşmesinin perde arkası A Haber’de: Pazarlık değil teslim ol çağrısı... Yeni bir paradigma

"TERÖRLE MÜCADELE BATI İLE MÜCADELE"

Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar: Türkiye'nin terörle mücadelesini ben şahsen hep Batı ile mücadele çerçevesinde görenlerdenim. Batı'ya karşı ne kadar elimiz güçlenirse teröre karşı da o kadar sonuç alıcı bir imkana şartlara kavuşuyoruz.

"BATI HAVLU ATMAK ÜZERE"

Bugün Batı'nın Türkiye ile mücadelesinde siyasi mücadele deniliyordu ama altında terör örgütleriyle beraber silahlı bir mücadele de vardı. O mücadelede bence ben Batı'nın havlu atmak üzere olduğunu görüyorum. Türkiye'nin gücünü, prestijini, belinin bükülemeyeceği, diz çöktürülemeyeceğini, rehin alınamayacağını kavradılar.

Devlet Bahçeli - DEM Parti görüşmesinin perde arkası A Haber’de: Pazarlık değil teslim ol çağrısı... Yeni bir paradigma

TERÖRÜN BELLİ KIRILDI

Türkiye'nin 15 Temmuz darbesinden sonraki yeni savunma konsepti kendi silahlarıyla verdiği mücadele hem içeride hem dışarıda askeri anlamda terörün belini kırmış durumda. Batı'ya karşı da o direnişini sergilemesi belli bir noktaya geldi. Terörle mücadele ile Türkiye'yi rehin alma projesi bence gündemden kalkıyor.

YENİ BİR PARADİGMA

Yeni aşama ve yeni bir süreç var. Yeni süreçte Batı'nın kendine göre hesapları var. Silahlı mücadele yerine siyasi anayasal ve kültürel mücadeleleri ön plana çıkaracak yeni bir konsept ve paradigmayı devreye sokmaya çalışıyorlar. Türkiye de buna karşı önlemlerini alıyor.

Devlet Bahçeli - DEM Parti görüşmesinin perde arkası A Haber’de: Pazarlık değil teslim ol çağrısı... Yeni bir paradigma

"DEVLET AKLI VAR"

Türkiye bütün tanımları reddediyor. Kendi kendini tanımlayan ülke konumundayız şu anda. Türkiye kendi sorununu kendi tarif ediyor kendisini çözüm üretiyor. Kendi iç cephesini güçlendirmeye çalışıyor.

Dünyanın bu gidişatını bence çok iyi okuyan bir devlet aklı var Türkiye'de ve buna göre hamleler yapılıyor.

Türkiye'nin PKK'ya yönelik attığı adımlar yaptığı çağrılar aslında Batı'ya yönelik adımlarıdır bölgeye yönelik adımlarıdır. Hem içeri hem dışarı yansımaları ve çağrışımları olan hamleleridir.

Devlet Bahçeli - DEM Parti görüşmesinin perde arkası A Haber’de: Pazarlık değil teslim ol çağrısı... Yeni bir paradigma

"BU BİR PAZARLIK SÜRECİ DEĞİL"

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: İmralı'daki görüşmeden sonra yaptıkları açıklamaların ardından değerlendirmeler yaptık. Bunu bir pazarlık süreci noktasına getirmek istiyor DEM Parti ve Öcalan. Bekleniyordu bu tür davranışlar ve önümüzdeki günlerde de yine bir takım adımlar atılacak. Zaten bugün bazı gazeteler bir takım taleplerden bahsediyorlar. Bu işi biraz sündürüp mecrasından saptırmaya çalışan bir DEM Parti heyeti var karşımızda. Bu bir pazarlık süreci değil.

Karşımızda yok olmaya mahkum ve can çekişen bir terör yapılanması var. Bunları bekliyorduk bunlar beklenen adımlar. Direndikleri taktirde çok daha büyük bedeller ödeyecekler. Mesele budur.

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