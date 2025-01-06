Ankara'da kritik görüşme! AK Parti ile DEM heyeti bir araya geliyor
İmralı'ya giderek teröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinin Meclis turu sürüyor. DEM heyeti bugün AK Parti heyeti ile buluşacak. AK Parti kanadında Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bulunacak.
DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlattığı Meclis turuna bu hafta diğer siyasi partilerle görüşecek sürdürecek. Bu kapsamda DEM heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başkanlığındaki heyet ile bugün TBMM'de bir araya gelecek.
3 PARTİ İLE GÖRÜŞECEK
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ile Ahmet Türk'ten oluşan heyet, saat 11.00'da Gelecek Partisi, 13.30'da AK Parti, 15.30'da ise Saadet Partisi ile görüşecek. Heyet daha sonra peyderpey İyi Parti hariç tüm siyasi partileri ziyaret edecek. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te temaslarını sürdüren DEM Parti hakkında "Asla muhatap almayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
AK PARTİ İLE TEMAS SAAT 13.30'DA
Merakla beklenen görüşme saat 13.30'da başlayacak. Başkan Erdoğan, önceki gün partisinin Samsun il kongresinde, "Emperyalistlerin bu milletin başına sardığı terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız." ifadelerini kullanmıştı.
BABACAN VE ERBAKAN İLE DE BİR ARAYA GELECEKLER
DEM Parti bugün aynı zamanda Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile de birer toplantı gerçekleştirecek. DEM Parti heyeti Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile de bir araya gelecek. 28 Aralık'ta İmralı'yı ziyaret eden DEM Parti, bundan sonraki yol haritasına ilişkin siyasi partileri ziyaretlerini davam ettiriyor. İlk olarak 2 Ocak Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen heyet, bugün ise Meclis'te AK Parti ile istişarelere devam edecek. Salı günü ise DEM Parti heyeti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı da ziyaret edecek.