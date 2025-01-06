Ankara’da kritik görüşme! AK Parti ile DEM heyeti bir araya geliyor

DEM Parti heyeti, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile de bir araya gelecek (A Haber arşiv)

BABACAN VE ERBAKAN İLE DE BİR ARAYA GELECEKLER

DEM Parti bugün aynı zamanda Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile de birer toplantı gerçekleştirecek. DEM Parti heyeti Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile de bir araya gelecek. 28 Aralık'ta İmralı'yı ziyaret eden DEM Parti, bundan sonraki yol haritasına ilişkin siyasi partileri ziyaretlerini davam ettiriyor. İlk olarak 2 Ocak Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen heyet, bugün ise Meclis'te AK Parti ile istişarelere devam edecek. Salı günü ise DEM Parti heyeti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı da ziyaret edecek.