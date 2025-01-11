Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar…



Son dakika… Başkan Erdoğan AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Sevgili Şanlıurfalılar sizleri tüm kalbimle selamlıyorum. Sizlerin şahsında Şanlıurfa'nın dört köşesindeki kardeşlerime en içten selamlarımı gönderiyorum. Peygamberlere yar ve yoldaş olan ateşi gül bahçesine çeviren medeniyet tarihimizin medarı iftarı Şanlıurfa'da olmaktan bir kez daha gurur duruyorum.

Bugün Şanlıurfa'da çok farklı coşku gördüm. Bugün burada aydınlık geleceğine sahip çıkan Urfa gördüm. Bugün dalga dalga büyüyen bir umut gördüm.

"Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Filistin davası bizim kırmızı çizgimizdir."

"DIŞLAYICI TAVRI ELİMİZİN TERSİ İLE İTTİK"

Başkan Erdoğan: Bizde muhalefetin yaptığı gibi millete kırılma, darılma ve küsme olmaz. Biz milletiyle kader birlikteliği yapan bir partiyiz

Filistin davası bizim kırmızı çizgimizdir

Siyaset millete hizmet etme, milletin kalbini fethetme sanatıdır. Bizde muhalefetin yaptığı gibi millete kızma, küsme olmaz. Biz milletiyle çıkar birlikteliği değil kader birlikteliği yapan bir milletiz. AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti siyasi kimliğine, sandıktaki tercihine bakmadan 85 milyonun hepsine adil hizmet götüren partidir.

Biz adaleti ve kalkınmayı tüm unsurlarıyla harekete geçireceğiz dedik. Yasakların değil özgürlüklerin olduğu bir Türkiye'yi biz inşaa edeceğiz dedik. Bulunduğumuz makamlarda hiç kimsenin diline, etkin kökenine bakmadık. Biz her zaman birleştirici, bütünleştirici olduk. Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize ters düşen her şeyi elimizin tersiyle ittik.

CHP Suriyeli sığınmacıları zorla göndermekle tehdit etti. Biz siyasi geleceğimizi riske atarak "onları koruyacağız" dedik

Baas rejiminin bitmesine sevinemeyenler bunu bilsin ki Suriyeli kardeşlerimizin zaferi bizim de zaferimizdir

"TERÖRLE SİYASET YAN YANA OLMAZ"

On yıllardır bizi bölmek istediler. Bunun için terör örgütlerini devreye aldılar. Bu kirli oyunun raf ömrü t��kendi. Ya namlusu Türkiye'ye dönük silahlar gömülecek ya da silah tutanlar gömülecek üçüncü bir yol yok

TERÖRÜN DEVERİ SONA ERDİ

Başkan Erdoğan: Siyasi partiler arasında çok elverişli bir atmosfer oluştu. Terörden medet umanlar neden rahatsız oluyor.

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