17-25 Aralık’ın şifresi: Montaj ve manipülasyon | FETÖ ayarlı medya kumpasın borazanı oldu

17-25 Aralık, Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen FETÖ'nün, devleti ele geçirme planının en sinsi hamlelerinden biri olarak tarihe geçti. Montaj kasetler, sahte belgeler ve medya manipülasyonları ile başlatılan karanlık kumpas, yargı ve emniyet içindeki örgüt üyeleri tarafından adım adım hayata geçirildi. MİT kumpasında başarısız olan FETÖ, bu kez 17-25 Aralık'ta düğmeye bastı. Teknolojik manipülasyonlarla hazırlanan ses kayıtları, "yolsuzluk delili" adı altında servis edilirken, sahte belgelerle oluşturulan dosyalar yargı eliyle devreye sokuldu.

TOHUMLAR BÖYLE ATILDI



17-25 Aralık operasyonlarının temelleri, 2012 yılında FETÖ tarafından atıldı. Örgüt, hükümete yönelik ilk büyük hamlesini 7 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirdi. O dönem başbakan olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan plan, MİT kumpası olarak tarihe geçti. FETÖ'nün yargı içindeki unsurları, aynı dönem Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı olan Hakan Fidan başta olmak üzere 5 MİT yetkilisini, kapatılan Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifadeye çağırdı.