17-25 Aralık’ın şifresi: Montaj ve manipülasyon | FETÖ ayarlı medya kumpasın borazanı oldu

Kumpasın şifreleri: Montaj ve manipülasyon (ARŞİV)

TANIKLAR KARANLIKLARI AYDINLATTI



O dönem SABAH gazetesinde çalışan gazeteciler, 17-25 Aralık sürecinin Türkiye ve basın tarihi açısından kritik bir dönemeç olduğunu dile getiriyor. FETÖ'nün kumpaslarını deşifre ederken büyük bir sorumluluk üstlendiklerini belirten gazeteciler, sahadan gelen bilgileri titizlikle değerlendirerek kamuoyunu doğru bilgilendirmeye odaklandıklarını ifade ediyor. Tanıklıkları, SABAH'ın karanlık planları aydınlatma konusundaki azim ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte gazetecilerin gözünden 17-25 Aralık operasyonları:

YOLSUZLUK SOSLU BİR OPERASYON



Mahmut Övür (Sabah Gazetesi): Karşımızda gözü dönmüş bir Gülen vardı ve açık olmayan bir üslupla dönemin Başbakanı Erdoğan'ı eleştiriyordu. Basınla yazılmamak koşuluyla (Off The Recordu) yapılan o görüşme herhalde mesaj iletmek amaçlıydı ki ben kendi adıma o mesajı "seçilmiş siyasi irade"ye hemen ilettim; "Cemaat sert bir savaşa hazırlanıyor" Bana göre o savaşın ilk örneği Gezi kalkışmasıydı ve sonradan cemaatin katkısıyla büyütüldüğü de anlaşıldı. Sonra olan her şeye şüpheyle baktım.

Bu yüzden 17 Aralık'taki yolsuzluk soslu operasyonun bir darbe girişimi olduğundan şüphe duymadım ve daha ertesi gün de Sabah'taki yazımda "Bu bürokrasinin siyasete, topluma darbesidir" diye yazdım. Başbakan Erdoğan'ın "yalnız kalsam da vazgeçmeyeceğim" dediği, Sabah grubunun da sivil siyasete sahip çıkarak yürüttüğü bu kararlı mücadele, o güne kadar "cemaat" olarak bilinen bu kirli yapının aslında "dindar" kılıklı bir Gladyo yapılanması olduğunu açıkça ortayı koydu. 17-25 Aralık yargı darbesine karşı verilen mücadele, Türkiye'nin sivilleşmesinde, demokrasiye sahip çıkılmasında ve "yolsuzluk soslu" darbe tuzaklarına düşülmemesinde bir ilk eşikti ve tarihi bir dönüm noktasıydı.