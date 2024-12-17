FETÖ’cü ve CIA kuklası Rubin Türkiye’yi hedef aldı! Başkan Erdoğan’a alçak sözler

Suriye'de yeni sistemin şekillendiği bu dönemde Türkiye adından sık sık söz ettirirken, FETÖ'nün hain darbe girişimine destek veren CIA elemanı ABD'li Michael Rubin yine Türkiye'yi hedef aldı.

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

TERÖR BÖLGEDE DEVRE DIŞI KALDI

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER

Bölgede yaşananlar sonrası Türkiye'nin stratejik hamleleri konuşulmaya devam ederken ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump Başkan Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözler kullanarak "Suriye'nin anahatrı Türkiye'de. Erdoğan çok zeki biri" demişti. Bu sözler sonrası FETÖ destekçisi ve CIA kuklası Michael Rubin skandal ifadeler kullanarak Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı.

Middle East Forum'da yayımlanan "ABD Suriye'de Türkleri Öldürmeye Hazırlanması Gerekiyor" başlıklı yazısıda CIA kuklası Rubin, "Yirmi yıllık Erdoğanizm ülkeyi geri döndürülemez bir şekilde dönüştürdü" dedi.