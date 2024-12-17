FETÖ’nün 17 Aralık darbe girişimi! Yargı darbesinde medya ve muhalefetin rolü

Türkiye, 2013 yılının sonlarına doğru tarihinin en kritik ve sarsıcı olaylarından birini yaşadı. 17 Aralık 2013 günü, FETÖ'nün emniyet ve yargı içinde örgütlenmiş unsurları harekete geçerek ülke yönetimine karşı açık bir siyasi operasyon başlattı. Bu olay, örgütün ilk büyük ve açık darbe girişimi olarak kayıtlara geçti. Operasyonun baş aktörleri, kamuoyunun yakından tanıdığı yargı tarafında Zekeriya Öz, Fikret Seçen ve Celal Kara gibi özel yetkili savcılar ve emniyet tarafında ise Ali Fuat Yılmazer, Nazmi Ardıç, Yakup Saygılı ve Ömer Köse gibi emniyet müdürleri yer aldı.

FETÖ'NÜN KİRLİ OYUNLARI

17 Aralık, aslında yıllardır süregelen bir sürecin zirve noktasıydı. FETÖ, 2007 yılından itibaren Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk gibi davalarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kapsamlı bir tasfiye operasyonu başlatarak devletin kritik güvenlik mekanizmalarını zayıflatmayı hedeflemişti. Bu süreçte sahte deliller, düzmece tanıklar ve medya manipülasyonlarıyla pek çok vatansever subay suçlanarak ordudan uzaklaştırıldı. Bu boşluklar ise FETÖ mensupları tarafından dolduruldu.