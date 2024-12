Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail’in eylemleri gayrimeşrudur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: ʺHem kendi içinde huzuru, istikrarı yakalamış hem de tüm bölgenin istikrarına katkıda bulunan Suriye görmek istiyoruzʺ (İHA)



YILMAZ, FİLİSTİN KONUSUNDA ŞUNLARI KAYDETTİ:



"Bugün çok uzun bir mücadeleyle birçok acılar yaşayarak Suriye halkı bugünkü ortamı oluşturdu. Sabrettiler ve zafere ulaştılar. Sabredenler zafer kazandılar. Bunu gönülden kutluyoruz. İnşallah Filistin halkı da uzun yıllardır süren bu mücadelelerini bir gün zaferle taçlandıracaklar. Bundan da hiçbir şüphe duymuyoruz. Haklı mücadelelerinin yanında olmaya Türkiye Cumhuriyeti olarak sonuna kadar devam edeceğiz. Filistin halkının, Filistin davasının yanında olmaya devam edeceğiz."



Kürt vatandaşların Türkiye'nin eşit vatandaşları olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bizim Kürtlerle veya Kürtçeyle bir sorunumuz yoktur. Bizim terörle, hukuk dışı yapılarla ülkemizin huzurunu bozan, ülkemizin birliğini bozma riski olan yapılarla sorunumuz vardır. Çok açık ve net. Bunu böyle görmeniz lazım. Hiç kimsenin de Kürt vatandaşlarımızın tamamını temsil etme hakkı yoktur. Her topluluk gibi Kürtler de homojen değillerdir. Farklı görüşleri vardır, farklı siyasi anlayışları vardır. Farklı inanç grupları vardır. Farklı talepleri, beklentileri vardır. Ben bütün Kürtleri temsil ediyorum. Kürtler adına konuşuyorum gibi bir tavrın hiçbir şekilde demokratik olmadığını Kürtlere de haksızlık olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Bizim meselemiz terörsüz Türkiye'dir. Türkiye Yüzyılını 85 milyon için huzurun yüz yılı yapmaya niyetliyiz ve kararlıyız. Bu çerçevede de demokratik standartlarımızı, hukukumuzu geliştirmeye varsa eksiklerimiz onları tartışıp gidermeye her zaman açık olduk. Bugüne kadar da birçok adımı bizzat Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak bundan sonra da vatandaşlarımızın sorunlarına her zaman duyarlı olmaya onların taleplerini, beklentilerini her zaman dikkate almaya devam edeceğiz. Terörün gölgesinde siyaset olmaz. Hiçbir siyasi partinin hiçbir siyasi partinin nasıl ki demokrasi askeri ve bürokratik vesayet altında olmazsa hiçbir siyasi partinin de terör örgütlerinin gölgesi altında siyaset yapmaması gerekir. Kendi siyaseti neyse ona saygı duyarız. Demokratik siyasetine saygı duyarız. Fikirleri neyse onları ifade etmelerine saygı duyarız. Ama bir takım vesayetçi denebilecek örgütsel müdahalelerle şekillenen siyasetin sivil ve demokratik siyaset olamayacağını da açık bir şekilde ifade etmek isterim" diye konuştu.



Alevi vatandaşlara yönelik Yılmaz, "Biz ortak tarihimizle, ortak değerlerimizle, kader bildiğimizle, ortak gelecek ufkumuzla bir millet olarak geleceğe doğru yürümeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hepimizin yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı bu ülkede yaşayan kimliği, etnik yapısı, mezhebi, inancı ne olursa olsun her bir vatandaşımızın yüzyılıdır ve böyle olmaya devam edecektir. Bugün geldiğimiz noktada çok şükür her konumuzda açık yüreklikle konuşuyoruz. İnsanların fikirlerini ifade etme hürriyeti. Bu çok çok kıymetli. Bir ülkenin demokratik standartlarının gelişmesi de kalkınması da yenilikçi, girişimci bir ülke olması da düşünce hürriyetiyle yakından Tabii ki bunu söylerken nefret söylemlerini kastetmiyorum" ifadelerini kullandı.

