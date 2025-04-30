1 Mayıs'ta noterler çalışıyor mı, açık mı? Yarın (1 Mayıs Perşembe) nöbetçi noter olacak mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında birçok kamu kurumu ve özel sektör birimi kapalı olacak. Resmi işlemlerini bu tarihe denk getiren vatandaşların ise merak ettiği en önemli konulardan biri de noterlerin çalışma durumu.
Noterler 1 Mayıs'ta Hizmet Verecek mi?
Türkiye Noterler Birliği'nin uyguladığı takvime göre 1 Mayıs Perşembe günü noterlerde herhangi bir işlem yapılmayacak. Yani, yalnızca sabit noterler değil, nöbetçi noterlik hizmeti veren birimler de bu tarihte kapalı olacak. Resmi tatil kapsamında noterlik hizmetleri tamamen duracak.
Nöbetçi Noterler de Kapalı Olacak
Özellikle hafta sonu çalışan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayan nöbetçi noterler, resmi tatillerde ise faaliyet göstermiyor. Bu nedenle, 1 Mayıs günü hiçbir şehirde nöbetçi noterlik hizmeti verilmeyecek. Noterlik işlemi planlayanların, işlemlerini bu tarihten önce tamamlamaları önem taşıyor.
Noterler Hangi Saatlerde Hizmet Veriyor?
Normal şartlarda noterler hafta içi her gün sabah saat 09.00'da kapılarını açıyor. İşlem kabulü saat 17.00'ye kadar devam ediyor. Bu saatler Türkiye Noterler Birliği'nin belirlediği genel mesai çizelgesine göre uygulanıyor ve bölgesel olarak değişiklik göstermiyor.
1 Mayıs'ta Hangi Kurumlar Kapalı Olacak?
1 Mayıs'ın resmi tatil ilan edilmesiyle birlikte aşağıdaki kurum ve kuruluşlar da faaliyetlerine bir günlük ara verecek:
*Belediyeler
*Muhtarlıklar
*Valilik ve Kaymakamlıklar