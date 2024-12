Dönemin İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz’a suikast planı! Çapraz ateşe almak istediler evini kurşunladılar

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca mahallesinde 1 Nisan'da H.Ş.I'ya ait evine tabanca ile ateş edilmesi üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu saldırının H.Ş.I'ya değil dönemin İstanbul Başsavcısı, Yargıtay Üyesi Şaban Yılmaz'a yönelik olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, saldırının suç örgütü lideri Muhammed E. tarafından planlandığı ve talimat verildiği belirlendi. Muhammed E'nin ilk olarak Abdullah E. ile bu durumu paylaştığı, Abdullah E'nin de planı Ömer Faruk V. ile paylaştığı, bu aşamadan sonra Batman'da Ferhat D, Yakup Berke Y, Bünyamin K. ve 18 yaşından küçük olan Muhammed Emin C. ile tetikçi temini yapıldığı aktarıldı.

BAŞSAVCIYI TAKİBE ALMIŞLAR

Olayın ilk anından itibaren Ocak ayında başlayan Şaban Yılmaz'a yönelik İstanbul'da takip işlerini şüpheliler ile birlikte Özkan D, Abdulaziz R. ve Hamdin Güven E'nin organize ettikleri belirtilirken örgütün İstanbul'daki ayağının ve kimliği belirsiz şüphelilerinin Şaban Yılmaz'ı takip etmeye başladıkları, kaldığı yer, hareket saatleri, geçiş güzergahları, kullandığı araçlar ve hatta resmi araçları dışında aile bireylerinin kullandığı ve geçici dönem İstanbul'a götürülen araç plakalarına varana kadar pek çok konuda keşif ve izleme faaliyetlerinin yapıldığı kaydedildi.

ARACINA ÇAPRAZ ATEŞ AÇACAKLARDI

Sabah'ın haberine göre dosya kapsamında saldırının önce çalıntı motosikletler ile İstanbul'da kullanılan araca çapraz ateş açma şeklinde planlandığı ve bu konuda keşif yapıldığı ancak eylemin şeklinin değiştirilerek Yılmaz'a yönelik Ankara'da eylem yapılması talimatı verildiği ve yeni plan doğrultusunda çalışmalara başladıkları ifade edildi. Dosyaya giren evraklarda Yılmaz'ın pozisyonu ve yaptığı iş gereği rahatsızlık duyan kesimler tarafından bu saldırının organize edildiği anlatıldı.

Yargıtay Üyesi Şaban Yılmaz (A Haber arşiv)

29 YIL CEZA İSTENDİ

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede; tutuklu 9 şüpheli hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ile 'Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından 29 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede ayrıca, Yılmaz'ın evinin site yerleşimi, konumu, çevresel faktörlerine ilişkin keşiflerin yapılıp, uydu görüntüsü programları aracılığı ile evin konumunun da tespit edilip eylemin yaptırılacağı kişiler ile paylaşıldığı, tetikçilerin üst yapıdaki şüphelileri tanımadığı, görmediği ve gizliliğe büyük önem verildiği aktarıldı.

SUİKAST İÇİN 90 BİN LİRA ÖDEDİLER

İddianamede, Abdullah E.'nin olay sonrası telefonunu yok ettiği, Muhammed E.'nin in ise 'suçsuz olduğunu' söylemesine rağmen cep telefonun şifrelerini gizleyip söylemeyerek inceleme yapılmasının ve delil elde edilmesinin önüne geçilmesini amaçladığı ifade edildi. Ömer Faruk V'nin yaptığı görüşmelerde de "Biz ilgileneceğiz onlar bizim kardeşimiz, sen akrabamsın sana bir şey olmaz, sen telefonunu yok et" şeklindeki konuşmaları ile özellikle talimat verdiği, Abdullah E'nin talimatları sonrası Ömer Faruk V. tarafından Ferhat D. ile kurulan ilk irtibat sonrası Ferhat D'nin aldığı talimata göre işi planlamak için Yakup Berke Y, Bünyamin K. ve Muhammed Emin C. ile birlikte hareket ettiği, Ferhat D'nin olaya katılması için ilk andan itibaren Özkan D. ile de irtibatta olduğu, Ömer Faruk V'den 90 bin lira peşinat alınmasıyla hazırlıklara başladıkları belirtildi. Şüphelilerin Batman'dan çıkarken olayda kullanılacak tabancanın Bünyamin K, Yakup Berke Y. ve Ferhat D. tarafından temin edildiği aktarıldı.

SİTEYE GİDEREK 2-3 EL ATEŞ EDİLDİ

Şüphelilerin Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin kontrol noktasında durdurulmaları sonrası yanlarındaki tabancanın alıkonularak adli işlem yapılmaksızın bırakıldıkları ve Ankara'ya kadar geldikleri belirtilen iddianamede; Ferhat D'nin, Özkan D'yi arayarak bir silahla Ankara'ya gelmesini istediği, bu şüphelinin kabul etmesi ve para talep etmesi üzerine Yakup Berke Y. tarafından Abdulaziz R'nin hesabına 8 bin TL gönderildiği, 1 Nisan'da Özkan D. ile buluşan diğer şüphelilerin Yılmaz'ın evinin olduğu bölgeye gittikleri, burada suçu üstlenmesi istenilen Muhammed Emin C. ile Özkan D'nin sitenin yakınına kadar gelerek 2-3 el ateş ettiği kaydedildi. İddianamede, Muhammet Emin C. ve Özkan D'nin olay yerinden kaçıp araca binerek diğer şüpheliler Ferhat D. ve Yakup Berke Y. ile İstanbul'a hareket ettikleri anlatıldı.

SALDIRIYI VİDEOYA ALDILAR

Ulaşılan ifadeler de Özkan D. seçimlerden bir gün önce Ferhat'ın WhatshApp üzerinden arayarak bu sefer sanki ayrı bir işmiş algısı yaratarak Ankara'da bir korkutma işi olduğunu söylediğini, ertesi gün Ferhat D'den yine telefon geldiğini ve Ankara'da olduklarını, gerekli keşfi yaptıklarını, bir sıkıntı olursa da işi Muhammet Emin C'nin üstleneceğini, basit bir iş olduğunu, paraya ihtiyacının olması nedeniyle de kendisinin de katılmasını istediğini, sorması üzerine 500 bin lira alınacağını, kişi başı da 100 bin lira düşeceğini söylediği.

Sonrasında Şanlıurfa'da polis noktasında getirdikleri silahın yakalandığını ve silah getirmesini istediğini, Abdulaziz Rüzgar'ın hesabına para atılması karşılığında kabul ettiğini, korsan taksi ile Ankara'ya gelip 00.30 sıralarında buluşarak olay yerine gittiklerini, kendisinin ateş etmediğini, bu eylemin videosunu çekmek için telefonu elinde tuttuğunu, Muhammet Emin C'nin eve doğru hedef alarak 3 el ateş etti ancak atışlar binaya ve camına isabet etmediğinden, evin camına doğru nişan almasına yardım edip 2 el daha ateş etmesini sağladığını, videoya çektiğini, koşarak araca gidip Ferhat D'nin kullanımındaki araç ile İstanbul'a doğru yola çıktıklarını anlattı.