Krizlerin habercisi The Economist'ten dikkat çeken kapak! Sembollerin anlamı ne? | "Küresel çete planları"

Krizlerin habercisi ve üzerine felaket senaryolarının yazıldığı The Economist'in 2025 kapağı yine dikkat çekti. Her yılbaşında yayınladığı kapak tasarımıyla gündem olan kaos tetikçisi The Economist, "The World Ahead 2025" başlıklı özel kapağını yayınladı.

Kapağın en dikkat çeken kısmı ise Trump oldu. ABD'nin seçilen yeni başkanı,doların güçlenmesi ve Yuan'ın düşüşüne ilişkin semboller, nükleer tehditler ve balistik füzeler, Avrupa siyasetindeki çatlaklar, Asya ve Afrika kıtaları için olası bir pandemi, yapay zeka içerikli göndermeler dikkat çekti.

Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Gazeteci Bülent Erandaç ve Akademisyen Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı'dan dikkat çeken yorum geldi.

UZMANINDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Mesut Hakkı Caşın, kapağa ilişkin dolarla yeni para arasında bir savaşın başlayacağını belirterek "Yeni bir dünya düzeni içerisinde kargaşanın, bu işaret çok önemli biliyorsunuz, bu Yahudilerin işareti, dolayısıyla bakıldığını siyonist bakış açışıyla dünyaya şekil vermek istiyorlar." dedi. Gazeteci Bülent Erandaç ise "Küresel çete çok iyi bilir, her söylediği kapak çıkar. Bu kapağı da yapan yine küresel çete, demek bu savaşların arkasında da küresel çete devam edecek. Küresel çetelerin bu planlarıyla ilgili birçok olay çıktı." şeklinde konuştu

SİYONİST BAKIŞ AÇISIYLA DÜNYAYA ŞEKİL VERMEK İSTİYORLAR

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Burada benim kanaatim şu, ki burada Rusya'yı ilan ettiğini, biyolojik silahlar kullanılabileceğini, füzelerin ve balistik füzelerin sisteme damga vuracağını, Trump yükselen güç olacak mı olmayacak mı? Ve uzayın içerisinde belki de Avrupa birliğinin de çöküntü içerisinde, ve seçim sandığının çatlak olduğunu görüyoruz. Dolarla yeni para arasında bir savaşın başlayacağını ön görüyorlar, her şeyin elektronik olacağını ve sanayi devriminde sonra bilişim devriminin ve dolar ne olacak belli değil, burada da görüldüğü gibi yeni bir dünya düzeni içerisinde kargaşanın, bu işaret çok önemli biliyorsunuz, bu Yahudilerin işareti, dolayısıyla bakıldığını siyonist bakış açışıyla dünyaya şekil vermek istiyorlar. Dünyada bana göre ABD'lilere bırakılacak kadar basit değil.

KÜRESEL ÇETELERİN PLANLARI

Gazeteci Bülent Erandaç: Küresel çete çok iyi bilir, her söylediği kapak çıkar. Bu kapağı da yapan yine küresel çete, demek bu savaşların arkasında da küresel çete devam edecek. Küresel çetelerin bu planlarıyla ilgili birçok olay çıktı. Mesela BRICS ile ilgili, 2025'te çıkarma ihtimalleri çok yüksek. Bu arada müjde verelim, Türk Merkez Bankası, bizim paramızı da kripto paraya hazırladılar, 2025'te Türkiye'nin bir parası olacak artık, bu dünyaya hazırlık babında. Çünkü orada kullandığı mesaj bu. Bir gelişme daha var Hindistan ile ilgili, Hindistan eğer Batı bloğunda yer alırsa Çin'e karşı kuşatma da kullanılacak.

Akademisyen Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı: İki tane dolar sembolü, bir tane daha para birimi var, Yuan. En üstte Çin'in para biriminin adım adım küresel anlamda sürecin içerisinde görüyoruz. O paralar arasına Yuan da girecek öyle görünüyor.