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MİT TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmadı! PKK hedefleri yerle bir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 08:38 Güncelleme: 24.10.2024 08:53
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MİT TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmadı! PKK hedefleri yerle bir

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da, Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ)’a yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, saat 15.26'da terör saldırısı gerçekleştirildi. Bir taksiyle gelen 2 terörist, araçtan iner inmez, çevredeki sivillere ateş ederek, tesise yöneldi. Saldırı ile birlikte TUSAŞ içinden de patlama ve silah sesleri duyuldu.

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Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk patlamanın ardından silah sesleri ve patlamalar devam etti.

Saldırıdan hemen sonra geniş çaplı operasyon başlatılırken, iki terörist etkisiz hale getirildi. Alçak saldırıda 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 kişi yaralandı.

MİT PKK hedeflerini yerle bir etti (Ekran görüntüsü)MİT PKK hedeflerini yerle bir etti (Ekran görüntüsü)

PKK HEDEFLERİ YERLE BİR

MİT tarafından, söz konusu operasyonlarda Suriye'de ve Irak'ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.

MİT PKK hedeflerini yerle bir etti (Ekran görüntüsü)MİT PKK hedeflerini yerle bir etti (Ekran görüntüsü)

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonlarına aralıksız devam edecek.

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